Elena Linari, chi è la giocatrice della Nazionale e della Roma? È fidanzata? In passato aveva una compagna che però non viene avvistata da un po'

Solo pochi giorni fa, dal ritiro della Nazionale azzurra in Svizzera, Elena Linari ha festeggiato la sua laurea in scienze motorie, curriculum calcio. Un percorso che il difensore ha concluso con la votazione di 104 su 110 e festeggiato sul campo da calcio, o meglio, nello spogliatoio. La proclamazione, infatti, è avvenuta proprio mentre Elena, in scarpini e tenuta da gioco, era dentro lo spogliatoio in attesa di allenarsi.

“Penso che sia il coronamento di un percorso e di un sogno nel cassetto. Tutto accade per una ragione. Sono felice di averlo festeggiato qui e spero di poter festeggiare con voi ancora tante cose belle” ha detto Elena Linari alle compagne. Ma, al di là del calcio e del suo ultimo traguardo della laurea, cosa sappiamo di Elena Linari? Il difensore della Nazionale azzurra e della Roma, è fidanzata?

Elena Linari, chi è: è ancora fidanzata con Federica?

C’è una donna nella vita di Elena Linari che non ha mai fatto segreto della sua vita sentimentale. Al contrario di tante altre compagne della Nazionale, infatti, il difensore ha scelto sempre di vivere liberamente e alla luce del sole la sua vita privata, non nascondendo nulla dei suoi rapporti. Nella vita di Elena, come dicevamo, c’è una compagna, o almeno c’era fino a qualche tempo fa: lei si chiama Federica e la Linari ha spesso parlato di lei, anche se ormai da diverso tempo il nome di Federica non compare sui canali social della giocatrice.

Questo potrebbe significare che la loro relazione si sia interrotta o magari che Elena abbia deciso di viverla più privatamente senza dare la storia d’amore in pasto al gossip. Insomma, non è noto il motivo per cui Federica non si veda più sui canali social di Elena, che comunque in passato ha spesso parlato della ragazza, spiegando anche di avere un sogno: dedicarle un gol.