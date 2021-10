Elena Majoni e Angelica Russo/ Prima e seconda moglie Gabriele Muccino

Chi sono Elena Majoni e Angelica Russo?

Con Gabriele Muccino ospite a Domenica In per presentare il suo libro autobiografico “La vita addosso” non è da escludere che Mara Venier approfitti per parlare con lui anche di donne molto importanti nella sua vita: Elena Majoni ed Angelica Russo Di chi si tratta? Elena Majoni, nata nel 1974 a Ravenna, è una violinista professionista nonché ex moglie di Gabriele Muccino. Al regista si è unita in matrimonio nel 2002: un anno dopo è nato loro figlio, ma dopo 10 anni la loro coppia si sfalda definitivamente con degli strascichi che finiscono su tutti i giornali. Con un’intervista al Corriere della Sera, infatti, Elena Majoni accusa Gabriele Muccino di essere un violento: “L’episodio è avvenuto mentre eravamo in vacanza d’estate in Toscana a seguito di un banale diverbio – racconta Elena – . Gabriele mi ha dato uno schiaffo a mano aperta. Mi sono recata a Roma al pronto soccorso e successivamente ho sporto denuncia. Prima di denunciare ho sopportato troppo”

Gabriele Muccino/ “Silvio non lo vedo dal 2007, è come aver elaborato un lutto”

L’unico testimone di quell’episodio, però, è Silvio Muccino, fratello di Gabriele, che inizialmente nega. Poi il senso di colpa esplode e confessa: “Silvio ha sempre sofferto molto per quella testimonianza. Che poi è uno dei motivi principali per cui ha rotto con la sua famiglia. – racconta ancora Majoni – Conoscendolo sapevo che prima o poi avrebbe fatto emergere la verità. E il suo gesto, a mio parere, è stato importante sia ai fini giudiziari che per la mia personale credibilità“. Parole, quelle della Majoni, che Gabriele Muccino ha così archiviato: “La vanità, ahi la vanità!“.

Gabriele Muccino "Non vedo mio fratello Silvio dal 2007"/ "Ha fatto terra bruciata.."

Angelica Russo, seconda moglie Gabriele Muccino: la figlia Penelope poi il matrimonio…

Angelica Russo è invece la seconda moglie di Gabriele Muccino. I due si sono sposati nel dicembre 2012: tre anni prima erano invece diventati genitori di Penelope. In una vecchia intervista concessa a Vanity Fair, la donna raccontò come si erano conosciuti: “A Roma, alla festa per i 70 anni di Cinecittà. Io allora avevo già smesso di fare televisione e lasciato da parte l’idea di fare l’attrice. Scrivevo articoli per Il Tempo. Ricordo che un’amica mi disse: “Qui, stasera, c’è un solo uomo interessante, Gabriele Muccino”. Mi prese per mano e mi portò da lui per presentarmi.

Matteo Fantozzi: "Gabriele Muccino, poeta dell'incomunicabilità"/ "Un genio italiano"

Io gli feci un mucchio di complimenti per La ricerca della felicità, che avevo visto da poco. Lui mi chiese il numero di telefono“. Curiosa una risposta fornita in quella circostanza: “Se sono gelosa delle altre attrici? Temo le aspiranti attrici, quelle possono essere pericolose. Ma se sono attrici importanti e arrivate, assolutamente no. È solo un piacere conoscerle e averle intorno. Catherine Zeta-Jones, per esempio: donna fantastica, e poi da lei ho imparato un sacco di cose molto utili. Tipo? Tutto sulle guaine e i collant con lo Spanx che schiacciano le cicce e tirano su il sedere“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA