Pronta alla battaglia legale contro il suo licenziamento, Elena Maraga porta il suo caso anche a Le Iene. La 29enne lavorava come maestra in un asilo cattolico di Varago di Maserada, in provincia di Treviso, fino a quando non è stata prima sospesa e poi licenziata perché è emerso che ha un profilo su OnlyFans. “Mi sono trovata coinvolta in questa vicenda che non mi aspettavo minimamente“, ha dichiarato ai microfoni di Alice Martinelli, che ha realizzato l’intervista che andrà in onda stasera su Italia 1.

La donna ha spiegato di aver studiato scienza dell’educazione, di avere una laurea e di aver iniziato a fare l’insegnante, ma è anche una sex worker che vende contenuti a pagamento. “Mi piaceva farmi vedere e perciò ho detto, perché non provare a fare una fonte di guadagno?“. Ma questa sua iniziativa non è piaciuta alla scuola per l’infanzia dove lavorava. Il caso è scoppiato perché il papà di una sua alunna ha rivelato la sua attività su OnlyFans, dopo che le foto della 29enne hanno fatto il giro su un gruppo WhatsApp.

“Qualcuno, forse lui stesso, le ha comprate“, ha dichiarato Elena Maraga nei giorni scorsi a Il Messaggero. La compagna dell’uomo ha trovato le foto e ha riferito tutto alla scuola. “Per un problema di coppia, vengo punita io“. Il problema è che quelle foto continuano a circolare, motivo per il quale l’insegnante ha deciso di voler procedere con una denuncia.

ELENA MARAGA PRONTA ALLA BATTAGLIA LEGALE

Elena Maraga ha sostenuto di essere vittima di un “moralismo ipocrita“, ma comunque non si dà per vita: vuole impugnare il suo licenziamento, in quanto non lo ritiene per giusta causa, ma anche perché così non ha diritto né alla Naspi né alla buonuscita. Inoltre, vuole ottenere anche un risarcimento “per essere stata messa alla gogna” e aver visto il suo nome infangato. Prima è stata messa in ferie forzate, alla fine è stata licenziata, così si ritrova dal 19 marzo senza lavorare. Ma è disponibile a trovare un accordo, altrimenti darà battaglia.

L’ex maestra della scuola paritaria cattolica era una professionista stimata dai genitori dei suoi alunni, mentre ora viene etichettata come la maestra sexy di OnlyFans. Per quanto riguarda i rapporti con la scuola, ha parlato a Il Messaggero di un “comportamento freddo, disumano“, perché nessuno le parla, se non via Pec o avvocato.

Elena Maraga vorrebbe tornare a insegnare, ma non in quella scuola, del resto ha una laurea e il diritto di esercitare la professione. “Non ho fatto nulla di illegale“. Nel frattempo, porta avanti la sua attività su OnlyFans, anche perché “va alla grande“, ma non vuole vivere solo di quello. Infatti, sta studiando anche da personal trainer e non esclude di trasferirsi in Spagna in futuro.