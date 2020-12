Elena Marco è morta/ Sconfitta da una malattia: l’addio del marito Mario Bellini

Lutto nel mondo del giornalismo: è morta Elena Marco, cronista del Corriere della Sera, aveva 54 anni. La donna è stata sconfitta dalla malattia ed è grande il cordoglio sui social network per la sua scomparsa. Dopo la laurea in Lettere, Elena Marco ha iniziato la carriera al Piccolo e per anni ha ricoperto il ruolo di corrispondente per La Stampa dal Nordest. Dal 2008 al 2018 ha lavorato a Io Donna, dove ha ricoperto il ruolo di caporedattore. Fino al Corriere.

Sposata con Mario Bellini, la cronista è stata ricordata così dal collega Enrico Caiano: «Del suo male non parlava mai, solo brevi cenni (“Non ti sarà sfuggito che la situazione è seria”), prima di tirar via veloce, passando a una cosa qualunque purché diversa da quella. Non sopportava le tante ipocrisie di casa nel nostro lavoro, sul campo o in redazione. E quando aveva deciso di arrabbiarsi con qualcuno che lo meritava era durissima, impossibile tenerle testa. Gli screzi tra noi invece finivano subito, l’autoironia e la solidità dell’amicizia prevalevano presto. E si capiva anche all’esterno. Non è un caso se ci chiamavano Sandra e Raimondo. Ciao Elena, sono stati giorni belli».

Mario Bellini ha affidato il suo messaggio di addio alla moglie Elena Marco alle pagine di Repubblica, un messaggio pieno d’amore e commovente, che ripercorre una bellissima storia. «Senza Elena si apre davanti a me un vuoto enorme… o, come dicono gli astrofisici, un «buco nero»… devo trovare col tempo il modo di restare in contatto con lei in «streaming» aggirandomi per tutta la casa vuota di lei ma piena dei suoi grandi occhi turchesi e di quelle cose che sono il frutto della sua instancabile attività generatrice», uno dei passaggi più toccanti.



