Elena Maria Boschi è la fidanzata di Giulio Berruti, concorrente di Pechino Express 2025. La nota politica, leader del partito di Matteo Renzi, Italia Viva, ha conosciuto il suo compagno tra le luci del cinema e tra i palazzi della politica italiana. In una intervista rilasciata a Verissimo, Elena Maria Boschi si è lasciata andare, sganciandosi su come sia scoccato l’amore con il suo Giulio. “Tutto procede bene, sono più di tre anni che stiamo insieme e con il passare del tempo il nostro rapporto migliora”, spiega la nota politica.

“Quando tieni ad una cosa la proteggi finché non ti accorgi che è tutto vero”, ha detto invece Giulio Berruti, ripercorrendo le primissime tappe del suo rapporto con la fidanzata. In un’altra intervista senza filtri ai microfoni di “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1, Elena Maria Boschi ha spiegato che al momento non è previsto alcun matrimonio, evidentemente perché hanno trovato l’equilibrio giusto così.

La fidanzata di Giulio Berruti, inoltre, ha confessato di aver ricevuto in passato la proposta di fare un calendario sexy. “Me lo chiesero quando ero al governo ed ero convinta che fosse tutto uno scherzo. Sono consapevole dei miei limiti…”, ha detto. Tornando all’ipotesi di matrimonio, Elena Maria Boschi non chiude ogni porta e passa la palla al fidanzato Giulio, che a suo dire dovrebbe fare la prima mossa, come vuole la tradizione.

“Lui aspetta che sia io a chiederglielo, dice che per quanto lo riguarda è come se fossimo sposati. Io però […] aspetto sempre che mi sorprenda”, ha dichiarato Elena Maria Boschi. Chissà se il messaggio è arrivato anche al compagno Giulio. Magari, dopo Pechino Express…

