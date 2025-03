Elena Monorchio, chi è la moglie di Luca Barbareschi

Luca Barbareschi è uno degli ospiti del salotto de La volta buona, nella nuova puntata in onda oggi pomeriggio con Caterina Balivo su Rai 1. Si riaccendono dunque i riflettori sul celebre attore e conduttore, sulla sua lunghissima carriera tra cinema, teatro e televisione e anche sulla sua vita privata, caratterizzata in passato da importanti storie d’amore sino all’attuale relazione al fianco della moglie Elena Monorchio.

In passato l’attore ha vissuto un lungo matrimonio al fianco dell’ex moglie Patrizia Fachini, che l’ha reso padre di tre figlie di nome Beatrice, Eleonora e Angelica. Successivamente, dopo una relazione al fianco dell’attrice Lucrezia Lante della Rovere durata circa 7 anni, si è innamorato della sua attuale moglie, Elena Monorchio. Di lei non sono reperibili moltissime informazioni, essendo lontana dal mondo dello spettacolo e solo raramente si è mostrata al fianco di Barbareschi in alcune occasioni pubbliche; sappiamo però che è la figlia dell’economista ed ex Ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio.

Luca Barbareschi e Elena Monorchio: i figli, il matrimonio e il periodo di crisi

Luca Barbareschi e la moglie Elena Monorchio condividono una relazione che dura ormai da oltre 15 anni; già padre di 3 figlie, assieme alla sua dolce metà ha avuto altri due figli, Maddalena e Francesco Saverio, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2012, sino alla celebrazione del matrimonio nel 2015. Nel corso della sua avventura a Ballando con le stelle dello scorso anno, l’attore ha fatto qualche confidenza in merito al loro amore: “Mi sono innamorato di come mi ha tenuto la mano, mi ha messo la mano nei capelli ed ho sentito che potevo ricominciare. È la donna più interessante, più affascinante, più elegante, più intelligente, colta e veloce. Mi piace tutto di lei, è la donna più importante della mia vita“.

Tuttavia l’attore, durante il dance show, ha anche più volte ammesso di vivere un periodo di crisi assieme alla moglie. In un’intervista a Oggi ha raccontato il delicato momento, che ora sembra però superato: “È un periodo faticoso, quando passi sedici anni insieme ci sono delle difficoltà ma io la amo immensamente”.