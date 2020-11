Elena Monorchio Maddalena e Savero: moglie e figli Luca Barbareschi/ “Ferita senza..”

Elena Monorchio è la moglie di Luca Barbareschi da ormai dieci anni. Un amore coronato dalla nascita di due figli, Maddalena e Saverio. Una storia importante per l’attore, regista e produttore che prima di sposare Elena era stato sposato con Patrizia Fachini da cui ha avuto figlie Beatrice, Eleonora e Angelica. Accanto ad Elena Monorchio ha trovato la sua stabilità e, in un’intervista rilasciata nel 2017 ai microfoni del settimanale Chi, Luca Barbareschi che oggi, venerdì 20 novembre, sarà ospite del programma di Raiuno Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, ha ammesso di aver commesso degli errori nei suoi confronti. “L’ho ferita tante volte senza volerlo perché sono un elefante a murano”, raccontava presentando il libro “Cercando Segnali d’amore nell’universo”.

ELENA MONORCHIO E LUCA BARBARESCHI, UN AMORE NATO DA UN COLPO DI FULMINE

L’amore tra Elena Monorchio e Luca Barbareschi è nato da un colpo di fulmine. Galeotto fu un incontro a Roma dal quale nacque un sentimento importante che ha portato la coppia a sposarsi e a formare una famiglia. Una donna forte quella che, da dieci anni vive accanto a Barbareschi come confermava lo stesso attore ai microfoni ai microfoni de L’arena. “Lei è una donna molto forte e riservata. In televisione è molto timida nella realtà è una persona di una sensibilità straordinaria”. Una forza che la Monorchio ha dimostrato di avere sin dal giorno in cui ha deciso di conquistarlo. “Ho conosciuto una donna che mi ha detto una frase che non mi ha detto nessun altro: ‘Io ti impedirò di farti del male’. Me l’ha detto con grande amore”, raccontava ancora Barbareschi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA