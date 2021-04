Elena Monorchio, Maddalena e Savero: moglie e figli Luca Barbareschi/ “Il cuore…”

Elena Monorchio è la seconda moglie di Luca Barbareschi e mamma dei figli Maddalena e Saverio. Prima d’incontrare elena, l’attore, il regista e il produttore che questa sera proverà a giocare con le identità nascoste de I soliti ignoti, ha amato altre donne. Tutte sono state importanti per Barbareschi che, nel corso della sua vita, non ha mai rinunciato all’amore. Accanto ad Elena Mnorchio, però, tutto è cambiato. L’attore ha capito quanto sia importante avere accanto una donna in grado di sostenere, ma anche di proteggere il proprio uomo ed è quello che la Monorchio fa da quando è iniziata la storia d’amore con Barbareschi. Schiva e riservata, Elena si mostra accanto al marito nelle occasioni ufficiali.

Luca Barbareschi/ "Mia moglie Elena Monorchio? Colpo di fulmine. Mi ha insegnato a.."

ELENA MONORCHIO, MADDALENA E SAVERO: LE PAROLE D’AMORE DI LUCA BARBARESCHI

In occasione dei suoi 60 anni, Luca Barbareschi ha rilasciato un’intervista a Dagospia in cui ha parlato anche d’amore. “Tutte le donne, mogli, fidanzate o conviventi, sono state importanti per me”, ha raccontato Luca a Dagospia. Accanto alla moglie Elena Monorchio, però, ha trovato la metà esatta della mela. “È una calabrese, una donna del Sud, una che difende l’uomo che ama. Il mio cuore batte dentro di lei”, ha detto Barbareschi parlando della moglie. Marito e padre innamorato di tutti i suoi figli, oltre ad aver collezionato un successo lavorativo dopo l’altro, Barbarareschi ha nella famiglia il suo successo più importante. “Amo incondizionatamente i miei figli, penso di amare molto la donna con cui sto ma penso che in qualche modo lei abbia bisogno di essere amata in maniera più concreta”, ha detto ai microfoni di Oggi è un altro giorno a novembre 2020.

