Dopo una storia lunghissima con Patrizia, dalla quale ha avuto tre figlie, Luca Barbareschi si è legato a Elena Monorchio, che ha sposato nel 2015. Con la seconda moglie, l’attore ha avuto altri due figli, Maddalena e poi Francesco Saverio, chiamato così in onore del papà che lo ha cresciuto da solo, essendo stato abbandonato dalla mamma. Ma chi è Elena Monorchio, figlia dell’ex ragioniere di Stato Andrea Monorchio? Molto riservata, è raro che si mostri davanti alle telecamere o in eventi mondani: per questo l’attore raramente ha parlato di lei pubblicamente, rispettando la sua volontà di tenere privata la loro vita.

A Ballando con le Stelle 2024, Luca Barbareschi ha però avuto modo di aprirsi un po’ di più e di spiegare dei lati più privati della sua vita privata e del suo rapporto con la moglie, Elena Monorchio. Parlando di lei, ha spiegato che a farlo innamorare è stato il suo modo di tenerle la mano, il modo in cui gli ha accarezzato i capelli: questi piccoli gesti, delicati e significativi, hanno fatto capire all’attore che poteva fidarsi di lei.

Elena Monorchio, moglie di Luca Barbareschi: “Mi piace tutto di lei”

Parlando della moglie Elena Monorchio, Luca Barbareschi ha spiegato: “È la donna più interessante, più affascinante, più elegante, più intelligente, colta e veloce. Mi piace tutto di lei, è la donna più importante della mia vita“. Con lei, infatti, l’amore è stato a prima vista: insieme, dopo il matrimonio celebrato nel 2015, la coppia ha avuto due figli, Maddalena e Francesco Saverio.

Tra i due non sono mancati, come in tutte le coppie, i momenti di crisi e di sconforto. Ad esempio, come raccontato proprio da lui, l’attore ha fatto delle cose che hanno fatto molto soffrire la sua metà che però, invece di giudicarlo, ha cercato di comprenderlo e di spiegare il suo stato d’animo.

