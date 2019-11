Elena Monorchio, moglie Luca Barbareschi/ “Lei mi ha insegnato a volermi bene”

Elena Monorchio è la seconda moglie di Luca Barbareschi. Insieme da circa dieci anni, i due in passato hanno ammesso che la differenza di età (22 anni, ndr) non è mai stata un ostacolo: oggi, infatti, hanno due figli, Maddalena e Francesco Saverio, che hanno di fatto coronato il loro amore. In tutti questi anni, la Monorchio ha preferito sottrarsi alle luci dei riflettori. Unica eccezione, una storica puntata de L’Arena di Massimo Giletti, quando ha messo da parte il suo lato più riservato per lasciare un messaggio a Barbareschi. “Luca è un bravo marito, più di quello che si potrebbe pensare”, ha detto la moglie dell’attore in una video intervista realizzata a sua insaputa. “Come padre è buonissimo, molto più di me che dice che sono quella cattiva, seria, quella tosta della coppia. Invece lui è buono, se li coccola, fa i regali e ci sta tanto tempo”.

ELENA MONORCHIO: “CON LUCA BARBARESCHI UN COLPO DI FULMINE”

Nel messaggio che in passato ha fatto recapitare a L’Arena di Giletti, Elena Monorchio ha svelato che l’amore per Luca Barbareschi si è rivelato sin da subito travolgente. Un legame così forte da convincere entrambi ad accorciare i tempi e che in breve li ha traghettati verso il passo successivo. “Ci siamo conosciuti in una piazza estiva a Roma per caso, è stato un colpo di fulmine”, ha ricordato la Monorchio, “Evidentemente non ho avuto paura perché abbiamo deciso consapevolmente di fare un figlio dopo tre mesi che ci vedevamo, neanche così assiduamente”. Nel 2019, esattamente a un anno di distanza dal loro primo incontro, è nata la loro primogenita Maddalena, quarta figlia per Luca Barbareschi dopo Beatrice, Eleonora e Angelica, avute dall’unione con Patrizia Fachini. Negli anni successivi, la coppia ha dato alla luce Francesco Saverio, sestogenito di Luca Barbareschi, se si conta il figlio nato negli Stati Uniti nel 1975.

LUCA BARBARESCHI: “ELENA MONORCHIO? UNA DONNA CHE…”

A tracciare un ritratto di Elena Monorchio è Luca Barbareschi, che per la prima volta ha rotto il silenzio a L’Arena: “Lei è una donna molto forte e riservata. In televisione è molto timida – ha spiegato l’attore e produttore – nella realtà è una persona di una sensibilità straordinaria”. Secondo il suo racconto, Elena Monorchio sarebbe riuscita a conquistarlo proprio grazie a una straordinaria forza d’animo: “Ho conosciuto una donna che mi ha detto una frase che non mi ha detto nessun altro: ‘Io ti impedirò di farti del male’. Me l’ha detto con grande amore”. La Monorchio, inoltre, sarebbe arrivata dove mai nessuno prima di lei sarebbe riuscito ad addentrarsi: “Io ho fatto di tutto per essere il peggior nemico di me stesso – ha spiegato Barbareschi – Lei mi ha aiutato. […] Lei mi ha insegnato a volermi bene e io ho imparato grazie a lei a fare delle cose”.



