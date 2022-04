Elena Morali a La Pupa e il Secchione Show/ Il bacio con Aristide crea sospetto…

Elena Morali ha fatto il suo ritorno all’interno del reality condotto da Barbara D’urso a seguito dell’abbandono di Flavia Vento a pochi giorni dall’inizio dello show per fare coppia insieme all’archeologo Aristide Malnati. La pupa ha subito stretto un forte legame con il suo secchione lasciandosi andare anche in atteggiamenti intimi con un bacio a stampo emersa durante la quarta puntata del reality.

Il bacio tra i due membri della coppia ha suscitato molto scalpore sul web che ha messo in discussione la relazione che la donna ha con Luigi Mario Favoloso, un amore nato nel 2020 proprio nei camerini dei format televisivi condotti da Barbara D’Urso. L’ex di Nina Morich però ha ammesso di non essere geloso commentando sui social: “Nonostante gli ex di Elena siano più simili ad Aristide che a me, non ho nemmeno l’1% di gelosia su questa cosa”.

La crisi di Elena Morali a La Pupa e il Secchione show

Nonostante Elena Morali sia subentrata all’interno del reality in corso d’opera ha rischiato anche lei di abbandonare come la pupa che ha sostituito a seguito di un episodio in cui per un gioco non è riuscita a riconoscere il suo compagno dall’odore ammettendo: “Non sento gli odori”.

Durante la puntata la pupa ha spiegato di aver contratto il Covid più di un anno fa e da quel momento in poi di non riuscire a sentire gli odori e, per questo, durante la prova a ricordato quei brutti momenti, non ha retto la pressione e ha meditato di abbandonare il reality rischiando di lasciare l’archeologo da solo per la seconda volta in pochi giorni.

