ELENA MORALI/ Nuove accuse di tradimento: “Questo lo denuncio!” (Pomeriggio 5)

Elena Morali è una furia. La showgirl torna ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ancora una volta perché al centro di un gossip molto scomodo. Stando a quanto pubblicato da Novella 2000, un certo Fabio avrebbe raccontato di avances ricevute dalla Morali che gli avrebbe detto di voler trascorrere tre giorni e tre notti con lui. In studio la Morali però smentisce categoricamente tutte le voci: “Io sono andata in vacanza ovunque ma non in Calabria e Sicilia. – esordisce, poi aggiunge – Ah ho capito di chi si tratta. Ma con me c’era Scintilla! Questo ragazzo intanto lo denuncio e anche il manager! Era un servizio fotografico pagato che dovevamo fare insieme e se l’è anche autovenduto alla fine!” ammette la Morali, svelando di essere invece ancora legata a Scintilla. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ELENA MORALI OSPITE A POMERIGGIO 5

Elena Morali oggi a Pomeriggio 5: lo ha annunciato la stessa showgirl pubblicando nelle sue Instagram Stories le immagini del backstage. In studio si parlerà di gossip e di “corna”, ma negli ultimi tempi lei ha fatto parlare di sé per alcuni scatti particolarmente hot. Prima ha mostrato il suo corpo scolpito in bianco e nero, ma soprattutto nudo. E lei ha rivendicato la scelta di esibirlo. A distanza di poche ore ha condiviso una foto in bikini, che però non riesce a contenere i brividi autunnali dei suoi fan. Il costume da bagno è bagnato e non riesce a nascondere le sue forme. Anche se lo scatto è estivo (risale alle sue vacanze a Mykonos), i followers ovviamente sono andati comunque in delirio per le sue pose osé. In entrambi i casi ha ricevuto gli apprezzamenti della “collega” Francesca Cipriani. Quest’ultima ha commentato con delle emoticon: quella degli occhi a cuoricino e un cuore. Del resto lei non è da meno quanto a scatti hot sui social. Di seguito dunque vi riportiamo le foto in questione.

ELENA MORALI FOTO HOT E RIFLESSIONI SU INSTAGRAM

Nelle Instagram Stories delle ultime ore, però, Elena Morali si è lasciata andare anche a qualche riflessione. Ha risposto ad alcune domande dei fan, come a quella di uno che gli chiedeva se avesse mai pensato di abbandonare tutto. «Un sacco di volte! Certe volte ci ho pensato per un momento solo, mentre 3-4 volte negli ultimi 10 anni ho iniziato a programmare di andarmene proprio. Però boh… alla fine mollare non fa parte del mio carattere e quindi sono rimasta». A chi invece gli chiede se darebbe una possibilità ad una persona comune risponde: «Certo, anni fa ero fidanzata con una persona che non faceva il mio lavoro. Però direi che al prossimo giro sto single e basta». Nelle altre “stories” invece coccola amabilmente i suoi bellissimi gatti, a cui è particolarmente legata. Si chiamano Piciulino e Amore, ma per il fidanzato Scintilla si chiamano Luca e Andrea. «Ma nessuno lì chiama così», ha precisato lei.





