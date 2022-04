Elena Morali/ Accuse di bodyshaming a La Pupa e il Secchione Show?

Le decisioni di Elena Morali di ricorrere a trattamenti chirurgici e di non avere quindi un bell’aspetto durante la permanenza a La Pupa e il Secchione Show sono state commentate negativamente. Hanno detto che è tutta rifatta ed è tutta rifatta, è brutta. Proprio queste affermazioni hanno fatto discutere su internet e si è parlato anche di bodyshaming. Proprio di questo argomento si è parlato all’inizio della scorsa puntata.

Elena ha reagito a queste parole ed è rimasta, giustamente, molto male. Il percorso si sta rivelando abbastanza complicato per lei. Nella prossima puntata ci aspettiamo che Elena leghi sempre di più con il suo secchione, d’altronde ci sono già tutti i buoni presupposti. Già dalla prima puntata loro si sono scambiati un affettuoso bacio sulla bocca e l’intesa tra i due si è vista anche durante la prova con Malena.

Elena Morali forse non sa quello che sta succedendo fuori da La Pupa e il Secchione Show. Negli ultimi giorni ci sono stati dei rumor che dicevano che il suo fidanzato non ha gradito la partecipazione della fidanzata in questo show, infatti pare che ci siano state delle liti prima di entrare nella casa. Sui social network Favoloso aveva fatto delle storie scrivendo che non condivide la decisione di Elena di partecipare, scrivendo che delle volte non si condividono le scelte delle proprie fidanzate o fidanzati, ma delle volte è sufficiente il rispetto. Nelle ultime ore però pare siano successe anche altre cose, infatti a parlarne è stato Dagospia, il quale ha detto che Luigi ha deciso di chiudere la storia d’amore tra lui e la fidanzata.

La ragazza per adesso sembra che non sappia nulla, ma Luigi è pronto ad andarsene e fare le valige, non si sa ancora se le ha fatte per lui o per Elena, ma sembra pronto a cambiare vita. Come mai l’imprenditore napoletano ha preso questa decisione? La Morali, lontana dal fidanzato non è stata messa al corrente di questa scelta. Secondo il sito, i problemi sono nati da poco, da quando lei è andata nel programma. Ci sarebbe però, pare, un divieto di trattare questo argomento. La mamma del ragazzo non è nemmeno stata invitata come ospite nel programma e sembra sia stata anche cacciata dai provini. Tempo fa, invece, erano sempre i tre protagonisti dei suoi programmi televisivi.











