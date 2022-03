Elena Morali al posto di Flavia Vento a La Pupa e il Secchione/ Coppia con Aristide!

La puntata de La Pupa e il Secchione show in onda domani 20 marzo 2022 è pronta a regalarci molte novità. In settimana Barbara D’Urso ha annunciato il ritiro, senza grande sorpresa, di Flavia Vento. La concorrente ha abbandonato il suo sesto reality, lasciando Aristide Malnati da solo. Il secchione però rimarrà senza compagnia ancora per poco perché la D’Urso ha già trovato chi prenderà il posto di Flavia Vento nel programma: Elena Morali.

“Pupa per eccellenza”, è così che è stata definita in studio Elena. D’altronde, ha partecipato alla primissima edizione de La Pupa e il secchione show, risalente a un po’ di anni fa. È stato proprio questo programma, infatti, a lanciarla nel mondo dello spettacolo.

Elena Morali prende il posto di Flavia Vento a La Pupa e il Secchione Show 2022

Per Elena Morali è dunque un gradito ritorno a La pupa e il secchione show 2022. In questi mesi la showgirl si è allontanata dalla schermo per godersi la vita privata e la storia d’amore con Luigi Mario Favoloso che procede a gonfie vele. I due, dunque, si separeranno per le prossime settimane, visto che domani Elena darà il via a questa nuova avventura televisiva. E chissà come reagirà Aristide Malnati al fianco di questa nuova pupa, sicuramente differente da Flavia Vento. Sarà una coppia vincente oppure la loro permanenza in gioco sarà breve?

