Elena Morali: “Alex Belli e Soleil? Un teatrino”/ E su Francesca Cipriani: “Smorfie…”

Elena Morali risponde alle domande dei followers su Instagram ed esprime la propria opinione su alcune dinamiche del Grande Fratello Vip 2021. Da telespettatrice, la Morali ha una propria idea su quanto accade nella casa di Cinecittà e, sui social, fa intuire di non gradire totalmente il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore e l’influencer sono stati i protagonisti indiscussi delle ultime puntate del reality show. Dopo il confronto con Delia Duran e un momentaneo allontanamento, si sono riavvicinati trascorrendo molto tempo insieme. Nella scorsa puntata del GF Vip, Signorini ha nuovamente parlato del feeling tra Belli e Soleil che, venerdì prossimo, nel corso della nuova puntata, si ritroveranno nuovamente faccia a faccia con Delia Duran.

Elena Morali, tuttavia, a chi le ha chiesto cosa pensi di Alex e Soleil, ha risposto senza peli sulla lingua. “Alex e Soleil? Che dovrei pensare se non che è tutto un teatrino? Ormai non lo seguo nemmeno più ma una cosa la consiglierei: un bel corso di recitazione prima di entrare”, ha fatto sapere la Morali.

Senza citare Francesca Cipriani, inoltre, Elena Morali ha svelato cosa pensa di chi fa proposte di matrimonio in televisione. “Cosa ne penso delle proposte di matrimonio in tv? Cosa dovrei pensare? Che dovrei dirvi di questo? Dico che non hanno più carte da giocarsi. Che ormai sono passati, che se continua a fare certe smorfie pare che ha preso una paralisi facciale dopo aver fatto AstraZeneca”, ha fatto sapere ancora.

Sarà una frecciatina a Francesca Cipriani che ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Alessandro Rossi davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2021?

