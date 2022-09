Elena Morali arrestata in Thailandia, Roberto Alessi: “Atto di violenza grave”/ “Mette in crisi il settore…”

Elena Morali arrestata in Thailandia, Roberto Alessi tuona a Pomeriggio 5: “Atto di violenza molto grave”

Solo pochi giorni fa Elena Morali è stata la protagonista di un brutto episodio. La showgirl, in vacanza in Thailandia, è stata arrestata a causa di una sigaretta elettronica, motivo per la quale ha rischiato di rimanere in cella per una notte. Situazione dalla quale è riuscita a liberarsi, come da lei raccontato, dando alla polizia locale del denaro da loro richiesto. Un episodio spiacevole che, secondo i racconti, accadrebbe a molti turisti e di cui si discute nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, sollevando stupore e dispiacere in studio.

Dopo il racconto di Elena Morali, in collegamento con Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, arriva la replica dei suoi opinionisti. Dure sono, in particolare, le parole del direttore di Novella2000 Roberto Alessi che condanna questo atteggiamento non solo pericoloso ma anche dannoso per il settore turistico thailandese.

Roberto Alessi e la riflessione sulla Thailandia: “Turismo sessuale molto tollerato”

Rivolgendosi ad Elena Morali, Alessi infatti le chiede se l’Ambasciata, la Farnesina, sia intervenuta, motivando poi la sua domanda: “Perché questo è un atto di violenza molto grave, – tuona – metterebbe in crisi un settore turistico molto importante e purtroppo in Thailandia avvengono anche commerci di un certo genere e un turismo sessuale molto tollerato ma, sottolineo, non dalla casa reale.” fa notare il noto giornalista. In risposta la Morali nega che ci sia attualmente stato un intervento dell’Ambasciata ma racconta che “Il console del sud della Thailandia mi ha contattato tramite il mio legale e ci ha convocato. Quindi dovrei in questi giorni andare e capire un attimo la situazione.”

