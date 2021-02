Elena Morali becca Paola Caruso con Favoloso/ “Luigi ha pagato Zamboni per mentire”

Nella sera di San Valentino a Live Non è la d’Urso si parla di tradimenti. In studio, ospite Elena Morali che di recente ha scoperto il presunto tradimento del fidanzato Luigi Mario Favoloso grazie ad alcune telecamere installate nell’appartamento. Nel video in questione si vedrebbe il fidanzato mentre entra in casa con una misteriosa ragazza bionda che non è ovviamente la Morali. Elena ha ammesso di aver installato in casa ben 7 telecamere, tra cui una in un peluche. Ad entrare in studio, presentata da Barbara d’Urso come la presunta amante è stata Paola Caruso: “Finalmente possiamo chiarire questa cosa che è abbastanza allucinante”, ha ammesso. “Io choccata! Noi siamo amiche e sono andata da lei per farle la sorpresa per il suo compleanno”, ha ammesso la Caruso.

Una versione che alla Morali le avrebbe poi fornito anche Favoloso. “Io ho provato a chiamarla ma lei non mi ha risposto”, ha spiegato Paola. Quindi non ci sarebbe stato alcun tradimento anche se Elena Morali ha dei sospetti: “Ho iniziato a vedere dei like… credo che sia lei la Paolina85 che lo segue su OnlyFan!”, ha poi accusato.

ELENA MORALI BECCA PAOLA CARUSO CON IL FIDANZATO LUIGI FAVOLOSO

Paola Caruso ha giustificato la sua presenza in casa di Elena Morali insieme al fidanzato di quest’ultima, Luigi Favoloso solo al fine di poterle fare un regalo di compleanno: “Ho chiesto a Luigi di farmi vedere di che colore sta facendo la cabina armadio in modo da farle un regalo abbinato”. Elena Morali ha quindi attaccato rivelando: “Ma poi lui ha pagato un’altra bionda per prendersi la colpa questa settimana, senza fare nomi!”. Si tratterebbe di Rosy Zamboni che proprio nei giorni scorsi sui social aveva ammesso di essere lei la misteriosa bionda dei video. Ma qual è l’attuale rapporto tra Elena Morali ed il fidanzato Favoloso? “Non abbiamo fatto pace”, ha ammesso lei. In un servizio Elena ha ammesso di aver messo le telecamere in casa non solo per paura dei ladri ma perchè non si fidava ciecamente del fidanzato. Quindi ha mostrato le varie telecamere installate sparse per la casa, ad eccezione della camera da letto. In studio gli ospiti di Live hanno criticato l’ossessione di Elena Morali e a scagliarsi contro di lei è stata anche la sorella Chiara che al settimanale Nuovo ha commentato: “Non riconosco più mia sorella, è un’altra persona. Diciamo che i problemi tra di noi si sono acuiti quando ha cominciato la relazione con Luigi”. A suo dire, da quando i due sarebbero andati a vivere insieme, circa un anno fa, Elena sarebbe diventata “un’altra”. La Morali ha replicato alla sorella augurandosi di trascorrere più tempo con lei dicendosi dispiaciuta delle sue parole su Luigi Favoloso.



