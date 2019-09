Elena Morali “chiappe al vento”/ Anche il gatto non resiste e “dimentica” Titti…

Elena Morali, fiera ed orgogliosa del proprio corpo che allena quotidianamente, sfoggia la propria bellezza sui social. La modella, ex pupa ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi nonchè protagonista di Colorado, infatti, è solita condividere su Instagram le foto delle sue curve mozzafiato facendo letteralmente impazzire i fans che, puntualmente, apprezzano lo spettacolo. In questo primo sabato di autunno, così, la Morali ha deciso di surriscaldare nuovamente l’atmosfera ormai fredda sfoggiando la bellezza del suo sedere marmoreo. Nella foto, Elena Morali è su una scala, intenta a recuperare un oggetto, ma a causa del pantoloncino troppo corto, il lato B fa fatica a restare coperto. “Mi è semblato di vedere un gatto”, scrive la Morali a corredo della foto e citando la famosa frase pronunciata dal Gatto Silvestro. “Stupenda”, “Ci vuoi proprio bene”, “meravigliosa”, commentano i fans.

ELENA MORALI: L’AMORE CON SCINTILLA A BASE DI RISATE

Tra alti e bassi, Elena Morali continua ad essere innamorata e fidanzata con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla che, consapevole di essere un uomo fortunato nell’avere accanto una donna bella come l’ex pupa, non è geloso delle foto che la compagna pubblica sui social. Tuttavia, qualche settimana fa, Scintilla, per dimostrare che Elena non è la sola bellezza della coppia, su Instagram, si è mostrato ai fans completamente nudo mentre, in casa, era intento a mangiare qualcosa. La foto ha naturalmente divertito i followers di Scintilla e scatenato la reazione di Elena che ha colto la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “Lo Scintilla egocentrico si aggira del tutto ignudo per casa. – ha ammesso la Morali – Poi dicono che sono io ad esser sempre nuda!”.

