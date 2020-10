Elena Morali “Chiedo scusa a Francesco Fredella”/ “Toni sbagliati: credevo a idiozie”

Elena Morali fa mea culpa sui social dopo la grossa discussione avuta con il giornalista e speaker radiofonico Francesco Fredella a Pomeriggio5. La bella biondina era ospite in studio insieme al suo ritrovato amore Luigi Mario Favoloso mentre Fredella era in collegamento ma questo non è bastato a raffreddare gli animi soprattutto quando proprio la Morali si è scagliata contro il giornalista per via alcune cose che aveva sentito dire e che lei, dopo i relativi controlli, ha ammesso essere delle scemenze. Le accuse che Elena Morali e Luigi Mario hanno rivolto a Francesco Fredella erano quindi infondate e aveva ragione quest’ultimo quando nella trasmissione di Barbara d’Urso invitava i due ad informarsi e verificare le loro fonti prima di accusarlo: “Non ho mai scritto della Morali soggiogata e drogata… Ma quando mai! Prendi i giornali, ma forse non li leggi. Prendimi i pezzi e vediamoli!”.

Elena Morali chiede scusa a Francesco Fredella dopo la lite da Barbara d’Urso

Proprio nelle scorse ore Elena Morali, munita di telefono, ha postato una serie di storie su Instagram ammettendo il suo errore e, soprattutto, raccontando ai fan di aver sentito Francesco Fredella e di essersi scusata con lui: “Allora ci tenevo a fare questa considerazione perché prima mi sono sentita con Fredella e gli stavo facendo le mie scuse perché i toni sono stati esagerati, ho rivisto delle cose che non erano come pensavo io e perché probabilmente ho ascoltato delle idiozie e quindi niente…si può discutere di ogni cosa con tono civile e poi confrontarsi e chiedere scusa”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA