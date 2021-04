Elena Morali/ Con Luigi Favoloso a Istanbul: “Sono single ma continuo a vederlo”

Elena Morali nelle ultime ore da Istanbul, in Turchia, ha annunciato la sua presenza a Domenica Live in occasione della nuova puntata di oggi. Dopo aver raccontato alcuni aneddoti della sua permanenza in Turchia, a partire dai quartieri visitati, passando per una esperienza poco piacevole vissuta in un locale, Elena ha risposto ad alcune curiosità dei follower ed alla domanda su dove potremo vedere quello che sta facendo in questo periodo, ha replicato: “Beh sicuramente sui miei social”, approfittando però della domanda per dare l’appuntamento ad oggi pomeriggio con la trasmissione di Barbara d’Urso. Quale sarà il motivo della sua ospitata? Parlerà delle giornate a Istanbul o del suo attuale rapporto con Luigi Favoloso? Dopo aver deciso di troncare la loro storia, infatti, in tanti si sono domandati quali fossero i loro attuali rapporti e proprio i fan della coppia non hanno potuto fare a meno di accorgersi della presenza di Favoloso in Turchia, esattamente nello stesso luogo in cui si trova anche Elena Morali.

Elena Morali derubata a Roma/ "Mi hanno rubato tutto, sono a pezzi!"

A riprova di ciò, alcune Instagram Stories dell’ex di Nina Moric, nelle quali il giovane, seduto al tavolo di un locale, riprende con il suo smartphone ma a distanza proprio l’ex fidanzata Elena Morali mentre chiacchiera con una ragazza ad un altro tavolo. I due si stanno forse rifrequentando? In realtà qualche giorno fa la Morali ha fatto chiarezza sul suo attuale stato sentimentale.

"Filippo Nardi, notte bollente con Elena Morali"/ Scoop di D'Anelli a Pomeriggio 5

ELENA MORALI E L’ATTUALE RAPPORTO CON LUIGI FAVOLOSO

Nelle passate settimane si era parlato di un presunto tradimento di Luigi Favoloso ai danni dell’allora fidanzata Elena Morali che aveva deciso così di interrompere la loro storia. Il “terzo incomodo” era risultata essere Paola Caruso che però aveva smentito un presunto flirt con Luigi. Parole che non sono servite a salvare la relazione tra Favoloso e la Morali che oggi si reputa single. Lo ha ammesso su Instagram rispondendo alle domande di alcuni follower ma ha anche asserito di continuare a vedere il suo ex fidanzato. E’ stata lei stessa a spiegarne le ragioni: “Sono single? Sì, per ora. Ma vedo comunque Luigi perché il distacco non è mai immediato. Mi ritengo una persona single ma con il cuore ancora impegnato”, aveva detto. Il sentimento nei confronti di Luigi, dunque, non si sarebbe ancora del tutto spento. Dopo la fine della sua relazione, Elena ha commentato anche la terribile situazione legata al Coronavirus che sta vivendo: “Periodo orribile. Non posso vivere senza libertà. Mi fa diventare davvero esaurita!”, aveva detto angosciata.

LEGGI ANCHE:

Elena Morali "Chiedo scusa a Francesco Fredella"/ "Toni sbagliati: credevo a idiozie"

© RIPRODUZIONE RISERVATA