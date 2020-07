Elena Morali contro gli haters: “Razzista io? Ignoranti”/ “Denunciate chi insulta…”

Elena Morali sbotta su Instagram e replica duramente a tutti quelli che la stanno accusando di razzismo. Tutto è nato da un commento fatto da Elena sul fidanzato Luigi Mario Favoloso con cui si sta rilassando a Formentera. Nel pubblicare una foto del compagno, la Morali ha usato l’aggettivo “negretto” riferendosi al colore della pelle. Per sottolineare l’abbronzatura del fidanzato, la showgirl ha deciso di usare quel termine non immaginando di scatenare la dura reazione del web nei suoi confronti. Stanca di leggere critiche, Elena si è lasciata andare ad un amaro sfogo su Instagram. “Avrei evitato questa storia perchè, sinceramente, dare spiegazioni a dei deficienti la trovo davvero una cosa stupida però adesso vorrei capire che persona non dice, nella vita di tutti i giorni, quando una persona è abbronzata, quello che ho scritto io”, dice in una serie di storie.

ELENA MORALI: “DENUNCIATE CHI OFFENDE PESANTEMENTE LE DONNE”

Pur essendo in vacanza, Elena Morali non ci sta e replica a chi le ha puntato il dito contro per un commento. Stanca di essere additata per tutto ciò che scrive e dice sui social, stavolta ha prontamente replicato a chi la sta attaccando. Elena, così, invita tutti i suoi detrattori ad attaccare chi insulta, in modo anche pesante, sui social “perché ci sono tante persone che si permettono, su Instagram, di insultare in modo pesante le donne che hanno voglia di sistemarsi, di farsi due punture? Segnalate loro, non rompete a me!”, sbotta la Morali che ha poi ritrovato il sorriso accanto al fidanzato con cui, dopo un viaggio a Zanzibar, ora si sta godendo il resto dell’estate a Formentera.



