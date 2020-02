ELENA MORALI/ Daniele Di Lorenzo: “È malata! Con Favoloso? Gossip costruito insieme”

Non c’è Elena Morali ma Daniele Di Lorenzo nello studio di Pomeriggio 5. Le sue sono rivelazioni davvero scottanti. L’ex della Morali parte infatti raccontando che: “Io sono qua per difenderla: io e lei non stiamo insieme, nonostante lei abbia continuato a farmi promesse. Elena è malata, veramente. – e spiega – Ha bisogno di essere aiutata, però per essere aiutata deve chiedere aiuto. Da Capodanno con lei ho un rapporto fraterno più che di amore. Le sto vicino perché in passato l’ho amata tanto.” Poi si passa a parlare di Favoloso e Daniele Di Lorenzo dichiara: “La storia di Luigi Favoloso è stata costruita dall’agente di Elena Morali. Ora è a Beirut con Favoloso e hanno chiamato Fiumara per fare delle foto. È stata coinvolta da Luigi Favoloso per fare una finta paparazzata da provare a vendere ai giornali.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Elena Morali e Luigi Favoloso: cosa c’è di vero?

Non solo Coronavirus nella nuova puntata di Pomeriggio 5 che torna ad occuparsi anche di gossip. In particolare Barbara D’Urso torna a parlare di Elena Morali, desiderosa di capirne un po’ di più sulle ultime vicende amorose che l’hanno vista protagonista. Negli ultimi giorni si è parlato di un presunto flirt avuto dalla Morali con Luigi Mario Favoloso, proprio il discusso ex di Nina Moric che nelle ultime settimane è stato spesso ospite della D’Urso a Live. Ma è proprio nello studio di Domenica Live che Elena ha smentito di aver avuto momenti passionali o comunque un flirt con Favoloso: “Una terza persona? No, non sono mai andata a letto con nessuno che non fosse Daniele o Gianluca”, ha chiarito. Eppure il gossip continua e potrebbe trovare nuovi risvolti nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi.

Elena Morali è single? Tutti i chiarimenti in arrivo a Pomeriggio 5

Elena Morali si dice single. La storia con Gianluca Fubelli prima e Daniele Di Lorenzo poi è ormai un capitolo chiuso, come lei stessa ha dichiarato. “Io non sto con Scintilla e nemmeno con Daniele. La nostra è una relazione un po’ malata – ha fatto sapere – . Non stiamo insieme ma ci teniamo l’uno all’altra. Io mi ritengo single. Ho due persone nel cuore ma non dormo con nessuno”. Eppure sembra ci siano ulteriori dettagli e cose ancora taciute che potrebbero essere svelate oggi in diretta. Davvero non c’è stato un momento di passione con Luigi Favoloso? Nel cuore di Elena Morali, ad oggi, non c’è alcun uomo? Non ci resta che attendere le sue rivelazioni per scoprirlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA