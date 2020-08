Elena Morali, dedica a Luigi Favoloso/ “Ti amo con un amore…”

Foto al tramonto, posa da star e quasi bacio, questo è quello che troviamo nell’ultima foto posata da Elena Morali sui social insieme al suo Luigi Favoloso. I due stanno passando insieme le vacanze estive e in queste settimane, dalla fine del lockdown, hanno continuato a mettere le foto sui social tra spiagge, baci e tenerezze ma oggi le cose sono un po’ diverse e i fan non possono che esserne lieti. Una bellissima foto al tramonto campeggia sul profilo social di Elena Morali che scrive: “Ti amo con un amore che è più dell’amore ✨🦔(E.A.P.)”. In molti non avevano puntato una lira sulla loro coppia e, invece, contro tutto e tutti non solo i due si amano e continuano a stare insieme senza nessuno scossone negativo ma nei mesi scorsi si sono promessi amore eterno con una sorta di matrimonio (non valido) che è andato in onda in tv a Live Non è la d’Urso.

ELENA MORALI E LUIGI FAVOLOSO POSANO AL TRAMONTO..

A quanto pare i due sono ancora innamoratissimi e niente vieta loro di essere ancora protagonisti della prossima stagione televisiva cavalcando proprio il gossip che li vede insieme. Luigi Favoloso ed Elena Morali sono ancora sotto i riflettori e sembra proprio che per loro potrebbe esserci in gioco la partecipazione ad un reality. In un primo momento si era pensato alla possibilità di un Temptation Island Vip e per lei magari un Grande Fratello o simili, ma sarà davvero così o ritroveremo i due nel salotto di Barbara d’Urso come è sempre stato?

Ecco lo scatto postato da Elena Morali:





