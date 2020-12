Elena Morali derubata a Roma/ “Mi hanno rubato tutto, sono a pezzi!”

È un brutto momento per Elena Morali che nelle ultime ore ha deciso di pubblicare un lungo sfogo sul suo profilo Instagram. Qui la nota showgirl ha annunciato di essere stata derubata ieri, 22 dicembre, nel centro di Roma. “Mi sento così a pezzi, dovrebbe essere un periodo bello, sotto Natale gioioso avevo appena lavorato stavo tornando dai miei amori e invece”, ha esordito così la Morali, che ha poi spiegato come il fatto sia accaduto dopo aver parcheggiato l’auto presso il palazzo Fendi. Elena, intenta ad acquistare gli ultimi regali natalizi, ha lasciato nella propria vettura il suo zaino e il baule contenente le chiavi di casa, il passaporto e altri effetti personali. Quando però è tornata all’auto ha trovato una bruttissima sorpresa: il vetro della sua macchina rotto e la scomparsa di alcuni dei suoi effetti personali.

Elena Morali vittima di un furto: “Gli auguro di spendere soldi solo in medicine”

“Ovviamente non posso più prendere il volo, dovrò cambiare serratura e mi hanno derubato per un valore di non so nemmeno quanto, e non voglio manco pensarci”, ha dichiarato Elena Morali nel suo lungo sfogo, lasciando poi andare alla rabbia contro coloro che l’hanno derubata. “Gli auguro di spendere soldi solo in medicine. Tutta questa situazione porta a stare male anche mentalmente. Ora penso solo che mancano pochi giorni per mandarti davvero a fanc***o 2020”, ha tuonato la showgirl, sperando sul finale che quest’anno così nefasto possa presto giungere alla sua conclusione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA