Elena Morali, Di Lorenzo e Scintilla in questura: lite in strada/ Volano insulti…

Elena Morali, Daniele Di Lorenzo e Gianluca Fubelli Scintilla tornano al centro del gossip per una lite che avrebbero avuto in strada in quel di Milano. Secondo quanto fa sapere Fanpage, i tre sarebbero stati i protagonisti di una lite furibonda nel corso della quale sarebbero volate parole grosse. Lo scontro verbale tra i tre avrebbe talmente attirato l’attenzione delle persona intorno da richiedere l’intervento anche delle forze dell’ordine. Come si legge su Fanpage, il fatto sarebbe avvenuto la scorsa notte, intorno alle 2, in via Via Meravigli a Milano. Lo scontro avrebbe coinvolto inizialmente Elena Morali e Daniele Di Lorenzo, l’uomo con cui l’influencer ha avuto una storia d’amore mentre era ancora fidanzata con Scintilla. Tra l’influencer e Di Lorenzo, secondo le testimonianze raccolte da Fanpage, sarebbero volate parole grosse. Successivamente, sul luogo sarebbe arrivato anche Scintilla.

Lite in strada tra Elena Morali, Daniele Di Lorenzo e Scintilla: i tre finiscono in questura

L’arrivo di Scintilla non avrebbe riportato la calma tra Elena Morali e Daniele Di Lorenzo che avrebbero continuato a litigare. La Morali avrebbe continuato ad alzare la voce per far valere le proprie ragioni nei confronti di Di Lorenzo. Inoltre, in seguito ad alcune parole pronunciate da Scintilla nei confronti degli agenti giunti sul posto, i due sarebbero stato portati in questura in via Fatebenefratelli per essere identificati. A carico della Morali, di Daniele Di Lorenzo e di Scintilla, tuttavia, non risulterebbe alcun provvedimento giudiziario. “Non risultano provvedimenti ed ognuno di loro è stato invitato a sporgere denuncia, nel momento in cui ritenesse di farlo, nei confronti degli altri”, fa sapere Fanpage. Solo ieri, Elena Morali era finita al centro dei rumors per un video, poi rimosso, in cui avrebbe insultato la polizia. Sui social dell’influencer, tuttavia, appare tutto tranquillo.

