Elena Morali discute con Barbara D’Urso?/ Cos’è successo a La Pupa e il Secchione

Dopo la registrazione della finale de La Pupa e il Secchione, emergono dei dettagli. Le anticipazioni ci parlano della proposta di matrimonio di Luigi Favoloso alla fidanzata, Elena Morali, ma non soltanto. Pare infatti che quest’ultima sia stata protagonista anche di una sfuriata nei confronti di Barbara D’Urso: le due avrebbero litigato dopo una prova. Ma cosa è successo nel dettaglio durante la puntata finale del reality? Andiamo a scoprire di più.

L’account Twitter edosenzaemoji ha rivelato che Elena Morali, dopo aver perso la sfida della vasca, sarebbe uscita dallo studio piuttosto infuriata e avrebbe addirittura lanciato il microfono a terra. Dopo il rimprovero di Barbara d’Urso, la concorrente sarebbe rientrata in studio per chiedere scusa a tutti. La conduttrice avrebbe infatti redarguito la Pupa: non è infatti una novità che Barbara non sopporti comportamenti di questo tipo, soprattutto davanti le telecamere. Proprio dopo la discussione, Elena avrebbe chiesto scusa a tutti.

Elena Morali, discussione con Barbara D’Urso?

Come riporta l’account edosenzaemoji, dunque, tra Elena e Barbara sarebbe avvenuto un litigio. Nel suo tweet si legge: “Anticipazioni finale: dopo aver perso alla vasca, Elena Morali è uscita dallo studio tirando il microfono per terra e senza salutare nessuno (dietro le quinte). Dopo un po’ è rientrata e ha chiesto scusa a tutti post ca****tone di Barbara”. Al momento si tratta ovviamente di un’indiscrezione riportata appunto da un account Twitter ma non è chiaro se ciò sia accaduto davvero oppure no. Bisognerà dunque attendere la puntata finale per vedere se realmente a La Pupa e il Secchione Show ci sia stato un litigio tra la concorrente e la conduttrice.

Elena Morali è entrata a La Pupa e il Secchione per sostituire Flavia Vento e fin da subito è stata protagonista di vari siparietti, come quello con il suo secchione, Aristide Malnati, che nella notte sembra aver allungato un po’ troppo le mani. Tra i due, comunque, non dovrebbe esserci niente di più che un’amicizia.











