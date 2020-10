Elena Morali/ È davvero finita con Luigi Favoloso? Verità in arrivo: stessi posti ma…

Elena Morali e Luigi Favoloso stanno ancora insieme? Ospite nei giorni scorsi a Pomeriggio 5, la showgirl aveva rivelato alla padrona di casa Barbara d’Urso di non considerarsi affatto single. Lei, infatti, avrebbe tentato di contattare l’ex di Nina Moric ma quest’ultimo si sarebbe rifiutato di risponderle mettendo di fatto in standby la loro relazione. Il motivo del loro ultimo screzio avrebbe a che fare ancora una volta con il passato sentimentale della Morali. Elena avrebbe risentito il suo ex fidanzato, cosa che tuttavia non sarebbe stata affatto gradita da Luigi il quale, a sua volta, avrebbe preso le distanze dalla ragazza non prima di uno sfogo social molto duro. Nei giorni scorsi, la coppia aveva così dimostrato di stare affrontando un nuovo periodo di crisi come evidenziato da una serie di Instagram Stories attraverso le quali entrambi avevano affidato alcune amare parole che si erano indirizzati reciprocamente. Luigi aveva parlato di fiducia venuta meno e di nuove denunce ricevute proprio da un ex di Elena che avrebbero contribuito a rendere ancora più grave la sua situazione legale già abbastanza compromessa. Lei, di contro, in una lunga confessione sempre a mezzo social aveva smentito di essere stata sequestrata da Luigi lanciando accuse pesanti all’ex, prendendo le difese di Favoloso.

ELENA MORALI E LUIGI FAVOLOSO: STORIA AL COPOLINEA?

La crisi tra Elena Morali e Luigi Favoloso è ancora in atto o è stato tutto superato? Sono in tanti i follower della coppia che negli ultimi giorni hanno posto il quesito ai diretti interessati ed a replicare in queste ore è stata proprio la showgirl che sempre attraverso le sue Instagram Stories ha fatto sapere: “Oggi vi racconto cosa è successo tra me e Luigi. Mi sembra giusto per rispondere a tutti i vostri DM”. La verità sulla loro relazione, dunque, sarà resa nota a breve, non è chiaro in quali modalità. Elena sceglierà sempre i social o affiderà le sue parole ad uno dei salotti domenicali condotti da Barbara d’Urso? Una cosa è certa: Favoloso e Morali continuano a non farsi vedere insieme ma frequenterebbero i medesimi posti. Nelle passate ore, infatti, entrambi avrebbero postato delle Instagram Stories dallo stesso centro estetico di Aversa dove i due si trovavano ieri pomeriggio per provare alcuni trattamenti e macchinari. Si tratta solo di lavoro o c’è qualcosa di più? A quanto pare lo sapremo molto presto.



