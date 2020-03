Elena Morali e Luigi Favoloso fidanzati/ Quarantena insieme: “voglio solo te”

Elena Morali e Luigi Favoloso ufficializzano la relazione con una diretta su Instagram e con delle dolci dediche su Instagram. L’ex fidanzata di Gianluca Fubelli Scintilla ha deciso di uscire allo scoperto con l’ex fidanzato di Nina Moric con cui il sentimento è nato in modo del tutto inaspettato. Dopo essersi lasciata con Scintilla e aver abbandonato la casa che divideva con lui, non avendo avuto il tempo di trovare una casa tutta sua, Elena Morali si è momentaneamente trasferita a casa di Luigi Favoloso con cui sta trascorrendo la quarantena. Elena, inoltre, nella diretta, ha spiegato che Scintilla sa già tutto di Favoloso con cui ha anche avuto occasione di parlare. Affiatati e complici, i due confermano di essere stati travolti dal sentimento. “So che avremmo dovuto tenercelo per noi, è vero che si può aspettare, ma sapete quando le cose vi prendono come un colpo di fulmine?”, dice la Morali. Favoloso, inoltre, aggiunge di sentirsi già impegnato: “io ti ho chiesto di essere la fidanzata, sei tu che hai preso tempo”, aggiunge poi l’ex gieffino.

ELENA MORALI E LUIGI FAVOLOSO FIDANZATI: “UNA QUARANTENA FAVOLOSA”

Dopo un litigio che aveva fatto pensare ad una rottura, Elena Morali e Luigi Favoloso sono tornati insieme e l’ex di Nina Moric non nasconde di provare un sentimento forte per la Morali. “Quello che provo per Elena l’ho provato dopo tre giorni. E’ la persona che stavo aspettando“, afferma Luigi che svela di aver anche tatuato il nome di Elena in arabo. I due, poi, hanno pubblicato una foto di coppia sui rispettivi profili Instagram scambiandosi delle dolci dediche d’amore. “Come l’aria, questa quarantena è favolosa“, scrive la Morali facendo un riferimento al suo nuovo compagno. “Ci sono cose a cui puoi opporti, altre a cui devi arrenderti: io voglio solo te”, scrive invece Favoloso.





