Elena Morali e Luigi Favoloso si sono lasciati?/ “Cose da risolvere”. Poi il post…

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sono lasciati davero? Una domanda a cui è difficile rispondere. L’ex fidanzata di Gianluca Fubelli Scintilla, su Instagram, ha annunciato improvvisamente la rottura da Favoloso con cui ha trascorso la quarantena e con cui sembrava aver trovato un equilibrio. Poco dopo, però, è tornata sui suoi passi cancellando il post in questione. “Con molto dispiacere credo che sia giusto farvi sapere che io e Luigi non stiamo più insieme. Lui è una persona meravigliosa e non toccherebbe mai una donna con un fiore. Auguro a tutte le donne un uomo così. Purtroppo devo risolvere ancora molte cose con Daniele”, aveva scritto Elena lasciando intendere di avere ancora delle questioni in sospeso con Daniele Di Lorenzo con cui ha avuto una relazione.

ELENA MORALI E LUIGI FAVOLOSO: IL MISTERO DELLA ROTTURA

Pochi minuti dopo aver annunciato la fine della storia con Luigi Favoloso, Elena Morali ha cancellato il post in questione trincerandosi dietro il silenzio, esattamente come l’ex fidanzato di Nina Moric. Cosa sarà accaduto, dunque, tra i due per spingere Elena ad annunciare la rottura? Nelle ultime settimane, i due hanno condiviso sui social alcuni dei momenti trascorsi insieme. I fans avevano notato un feeling speciale ed entrambi sembravano sereni e felici. La rottura, dunque, sarà momentanea come accaduto venti giorni dopo l’inizio della storia? L’addio sarà definitivo o a breve i due torneranno a mostrarsi insieme sereni e innamorati? In queste settimane, Elena e Luigi si sono scambiati anche delle dediche d’amore sui social da cui traspariva il forte legame.



