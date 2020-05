Elena Morali e Luigi Favoloso si sono lasciati ma../ Telefonata:”ho detto cose false”

Pubblicità

Elena Morali vorrebbe tornare con Luigi Mario Favoloso, dopo averlo lasciato nei giorni scorsi in diretta Instagram dopo una lite. “Sono molto impulsiva e come vedi faccio molte stupidate“, spiega la modella a tu per ti con Barbara D’urso. Elena Morali recita il mea culpa sulla rottura con Favoloso: “Ho scritto quella cosa perché sono impulsiva, non sento da Luigi Favoloso da qualche giorno ma non penso che due persone si possano lasciare così”. Tutto nasce da una litigata, che ora la Morali spera di chiarire. In collegamento con Live Non è la D’Urso, ci sono Simona Izzo ed Enrica Bonaccorti che attaccano a muso duro la pupa, dicendole sostanzialmente di fare chiarezza con sé stessa. “Non faccio solo la Pupa“, sbotta Elena. Sulla presunta ossessione di Luigi Favoloso per Fabrizio Corona: “Non credo che Luigi Favoloso abbia questa ossessione per Fabrizio Corona. Telefonata con Moric? Ho torto marcio, con me è una brava persona”, chiude la Morali.

Elena Morali e Luigi Favoloso, chiarezza sulla rottura a Live

Elena Morali e Luigi Favoloso si sono lasciati. L’amore è improvvisamente finito, dopo l’ultima partecipazione della coppia a Live Non è la D’Urso. I due hanno messo fine alla propria relazione in maniera particolarmente repentina, come spiegata da Elena Morali in una delle sue ultime stories pubblicate su Instagram: “Con molto dispiacere credo che sia giusto farvi sapere che io e Luigi non stiamo più insieme. Lui è una persona meravigliosa e non toccherebbe mai una donna nemmeno con un fiore. Auguro a tutte le donne un uomo come lui. Purtroppo devo risolvere ancora molte cose con Daniele”. A Live Non è la D’Urso, la padrona di casa è pronta ad approfondire la questione, cercando di capire i motivi reali della separazioni. Sui social emerge l’ipotesi di una lite tra Luigi Favoloso e l’ex di Elena, Daniele Di Lorenzo, con cui evidentemente Elena Morali deve chiarire ancora qualcosa. I fan attendono spiegazioni dopo le polemiche delle scorse settimane.



