Elena Morali e Luigi Favoloso sposi/ Il silenzio di Gianluca Fubelli Scintilla e…

Elena Morali ha definitivamene voltato pagina. La showgirl ha scelto di cominciare un nuovo capitolo della sua vita accanto a Luigi Mario Favoloso con cui fa coppia fissa da quattro mesi. L’ex di Nina Moric e la Morali, dopo aver trascorso insieme la quarantena, si sono concessi un viaggio a Zanzibar dove hanno deciso di coronare il loro amore con un matrimonio con rito Masai. Un’unione che in Italia non ha validità legale, ma la Morali ha promesso che, presto, diventerà la moglie dell’imprenditore napoletano anche in Italia. Accanto a Favoloso, Elena sta bene ed è felice e sembra aver dimenticato i suoi problemi sentimentali del passato. Il nome di Elena, infatti, è principalmente legato a quello di Gianluca Fubelli Scintilla con cui ha formato una coppia artistica a Colorado e una coppia nella vita. I due, infatti, avrebbero dovuto sposarsi. Un matrimonio che non è mai stato celebrato ed oggi i fans si chiedono quale sia stata la reazione di Scintilla di fronte alla scelta di Elena di sposare Favoloso.

ELENA MORALI SPOSA LUIGI FACOLOSO: SCINTILLA RESTA IN SILENZIO

Gianluca Fubelli Scintilla ha scelto la strada della discrezione preferendo non rilasciare dichiarazioni sul momento privato dell’ex fidanzata Elena Morali. Pur essendo presente sui social, infatti, Scintilla pubblica solo foto e video inerenti il lavoro. Nessun riferimento alla sua vita privata e alla storia con Elena Morali che si è conclusa alcuni mesi fa. Da parte sua, la Morali ha più volte ribadito di avere un totale rispetto per Scintilla e per quello che hanno vissuto insieme. Il comico di Colorado, dunque, sceglie la vita del silenzio di fronte alla felicità dell’ex fidanzata che, accanto a Luigi Favoloso, è davvero raggiante. Gianluca Fubelli, a sua volta, troverà una donna con cui ritrovare la serenità sentimentale?



