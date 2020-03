Elena Morali e Luigi Favoloso/ Tattoo d’amore e dedica: “ci sono..” (Non è la D’Urso)

Chi pensava che tra Elena Morali e Luigi Favoloso la storia fosse solo una montatura, dovrà cominciare a porsi delle domande. L’ex fidanzata di Gianluca Fubelli Scintilla e l’ex fidanzato di Nina Moric, tornati entrambi single, continuano a frequentarsi. Dopo essere usciti allo scoperto come hanno mostrato le immagini di Live – Non è la D’Urso, continuano a frequentarsi come mostrano le storie che sono soliti pubblicare sui social. Nelle scorse ore, sia Elena Morali che Favoloso, infatti, hanno pubblicato una storia mostrando lo stesso tatuaggio che hanno sul polso. Sarà un segno del sentimento che li ha travolti improvvisamente? Sempre sui social, Favoloso tira fuori anche il suo lato più romantico. “Io lo so, tu lo sai, ci sono tramonti che non tramontano mai”, scrive Favoloso inquadrando le romantiche luci di un tramonto. Sarà una dedica per la sua Elena Morali con cui sembra pronto a voltare definitivamente pagina dopo la fine della lunga storia con Nina Moric?

ELENA MORALI E LUIGI FAVOLOSO INSEPARABILI: NUOVO INIZIO PER ENTRAMBI?

Accanto ad Elena Morali, Luigi Favoloso sta cercando di voltare definitivamente pagina chiudendo per sempre il capitolo Nina Moric con cui la storia è finita in modo traumatico. Accanto all’ex fidanzata di Scintilla, Favoloso, come ha raccontato anche la madre Loredana Fiorentino, è rinato ritrovando la serenità che aveva perso negli ultimi mesi. Da parte sua, la Morali, chiusa la storia con Scintilla e dopo aver detto addio anche a Daniele Di Lorenzo che le ha lanciato anche una pesante accusa, è pronta a tuffarsi in una nuova storia d’amore. Sui social, la showgirl appare serena e felice mostrandosi spesso insieme a Favoloso e ai suoi amati gatti. Per entrambi, dunque, sarà un nuovo inizio? Nel frattempo, sui social, Elena continua a lanciare frecciatine ai suoi detrattori. Dopo aver promesso che presto parlerà smascherando chi, finora, ha sfruttato il suo nome, Elena Morali, sotto il suo ultimo post, scrive: “gli infami non saranno mai dei miei amici”. La Morali e Favoloso, dunque, hanno trovato l’una nell’altro ciò che cercavano?

