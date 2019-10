Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme?/ Dopo il tradimento, a Pomeriggio 5…

Elena Morali e Gianluca Fubelli Scintilla sono tornati insieme? Secondo quanto racconta Barbara D’Urso, i due si sarebbero rivisti dopo la confessione sul tradimento che la Morali ha fatto ai microfoni di Pomeriggio 5 anche se, per il momento, non si pu’ ancora parlare di ritorno di fiamma. Elena e Scintilla, infatti, continuano a non mostrarsi insieme sui social dove, tra i due, quella più attiva è sicuramente la Morali. Attraverso una serie di storie con cui ha risposto alle domande dei fans che le chiedevano notizie sul dimagrimento, Elena Morali ha raccontato che, quello dell’ultimo mese, non è stato un dimagrimento sano. Il riferimento, probabilmente, è alla situazione che sta vivendo con Scintilla a cui la showgirl continua ad essere molto legata. “Sono dimagrita per lo stress, ho perso tutto il tono muscolare“, ammette Elena che, anche da Barbara D’Urso, non aveva nascosto il momento di difficoltà che sta vivendo.

ELENA MORALI E GIANLUCA FUBELLI SCINTILLA: “LE PENE D’AMORE…”

Dalle ultime storie che Elena Morali ha pubblicato su Instagram, si evince una situazione in stand by con Gianluca Fubelli Scintilla. “Non si dimagrisce mai così bene per le pene d’amore anche se per colpa mia comunque…“, dichiara Elena che, nel salotto di Pomeriggio 5, parlando del suo amore con Scintilla, aveva dichiarato: “Gianluca è una persona che ha un gran cuore ed una grande intelligenza. Una delle mie paure è ritrovarmi senza casa. Quando ci siamo lasciati, lui mi ha detto: ‘siccome so che sei uscita presto da casa e non hai riferimenti, l’unica cosa che non farò mai è sbatterti fuori. Se questa non è una persona che ha un grande cuore”. Nonostante sia una persona buona e generosa, tuttavia, sembra che Scintilla non si ancora riuscito ad andare oltre il tradimento di Elena. Sarà davvero così o la Morali spiazzerà tutti a Pomeriggio 5 con un clamoroso colpo di scena?

