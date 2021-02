Elena Morali “Favoloso? Ora siamo separati”/ “Non mi fido, telecamere anche in bagno”

Elena Morali ha denunciato il presunto tradimento del fidanzato Luigi Mario Favoloso postando la registrazione delle telecamere di casa sua. Telecamere che, a quanto pare, Elena Morali ha piazzato per tutta la Casa più che per i ladri proprio per tenere sotto controllo il suo fidanzato. Barbara D’Urso indaga sulla loro attuale situazione e la Morali spiega subito che ora non stanno insieme: “Se ci siamo lasciati? Adesso lui è via, anche perché la casa è mia e se permetti lui sta a casa sua.” Così spiega il perché delle telecamere: “Io ultimamente non mi fidavo perché non mi faceva vedere più il cellulare e se stai insieme a me io voglio controllarlo il cellulare. Allora mi sono detta che avere le telecamere era la cosa migliore. – e ha ammesso – Ho le telecamere ovunque, anche nell’occhio del mio orsacchiotto e anche in bagno!”

Elena Morali confessa: “Luigi Favoloso? 8 minuti con quella bionda…”

Parlando poi del filmato incriminato, in cui Luigi Mario Favoloso entra in casa con una bionda che è un’amica della Morali, Elena spiega: “Io l’ho proprio preso e pubblicato perché non puoi farmi una cosa così e, per di più in casa mia! Ho le riprese anche dell’uscita, 8 minuti dopo!” “Ma a meno che non sia Speedy Gonzales è difficile che in quei pochi minuti abbia fatto qualcosa!” le fa notare la D’Urso, Elena, però, è convinta che possa accadere di tutto anche in quel lasso di tempo: “Una sveltina si fa anche presto eh!” Il diretto interessato replicherà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA