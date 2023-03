Elena Morali finge di essere incinta, poi la smentita/ “Scusate lo scherzo” furia web

Elena Morali e lo scherzo che non è piaciuto al web: finge di essere incinta

Elena Morali e il suo compagno Luigi Mario Favoloso sono stati al centro di alcune polemiche nelle ultime ore. L’ex ‘Pupa’ ha finto di essere incinta; il gesto non è stato gradito dal web che lo ha definito di cattivo gusto. Su Instagram, l’influencer e il suo futuro marito hanno pubblicato una foto in cui lui metteva le mani sulla pancia di lei.

“Un uno che diventa un due, che diventano tre” ha scritto Elena Morali sui social alludendo al fatto di essere in dolce attesa. Un’ora dopo, il volto televisivo ha smentito tutto svelando si trattasse di uno scherzo: “Vi presento Muffin, il nuovo arrivato a casa. Perdonate lo scherzo, ma siete stati davvero stupendi”. In realtà la bionda de La Pupa e il Secchione ha preso un cagnolino, e questo ha deluso le aspettative dei fan che credevano aspettasse un bambino. Il gesto non è piaciuto a molti che hanno commentato in modo negativo lo scherzo dell’influencer.

Elena Morali e il matrimonio con Luigi: “Finalmente si è deciso”

Elena Morali si è raccontata ai nostri microfoni, dopo aver concluso l’esperienza a La Pupa e il Secchione. In diretta televisiva, il compagno Luigi Mario Favoloso si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo. L’influencer racconta l’emozione della romantica proposta che non si aspettava: “Mi ha spiazzata ed è stata una grande emozione. Poi, finalmente si è deciso, era ora!”.

E ancora: “Abbiamo iniziato a prendere in considerazione alcune location e date. Luigi desidera sposarsi entro la fine dell’anno, quindi subito dopo l’estate, a settembre, ma ancora non abbiamo stabilito la data. Mentre, per il luogo stiamo valutando varie opzioni, tra cui la Toscana”.

