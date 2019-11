Elena Morali ha bestemmiato/ Dopo la diretta: “Chiedo scusa ma…”

ELENA MORALI HA BESTEMMIATO IN DIRETTA TV?

Elena Morali ha bestemmiato oppure no? A quanto pare per alcuni è stata una vera e propria bestemmia quella detta in diretta tv ieri sera durante la puntata di Non è la d’Urso ma, dall’altra parte, c’è chi dice no, lei compresa. La bella biondina ha pensato bene di rispondere alle accuse e ai messaggi che l’hanno travolta ieri sera dopo la messa in onda del programma di Barbara d’Urso specificando che lei spesso dice “Cr*sto” quando è molto arrabbiata ma ammette anche che è un modo per nominarlo potrebbe aver urtato la sensibilità dei credenti ed è per questo che ha deciso bene di fare ammenda sui social scusandosi ma affermando con certezza di non aver bestemmiato perché di certo non lo avrebbe fatto in diretta tv. Su Instagram ha spiegato: “Leggevo su twitter che io avrei bestemmiato…Chiariamo subito che non è così…Io, essendo bergamasca, mi capita di dire ‘Cr*sto’ quando mi arrabbio molto…”.

ELENA MORALI CHIEDE SCUSA DOPO L’ESPRESSIONE USATA IN TV

Lei nella vita non usa bestemmiare e lo ha chiarito sempre sui social parlando di una sorta di qualcosa che dice quando è davvero molto arrabbiata ma in pieno stile bergamasco. La stessa Elena Morali poi scrive: “Sicuramente per chi è molto religioso nominare il nome di Dio invano non è una bella cosa…Quindi mi scuso comunque per chi si potrebbe essere sentito offeso da questa mia esternazione fatta in un momento di rabbia…”. E poi ha concluso scusandosi ancora ammettendo di non bestemmiare mai e di certo di non voler aspettare un invito in tv per farlo. I più sensibili avranno modo di capire le motivazioni della bella biondina? Siamo sicuri di sì ma avremo modo di parlarne anche nella prossima ospitata tv.

