Elena Morali la storia passata con Gianluca “Scintilla” Fubelli/ “Chiedo scusa…”

L’ex fidanzato di Elena Morali, l’attore comico e volto noto di Colorado, Gianluca “Scintilla” Fubelli, torna a scuola per un solo giorno, con Back to school, il nuovo programma di Nicola Savino. Un’esperienza che si avvicina a quella della Morali, Pupa nel 2010, nel celebre programma di Mediaset che accosta bellissime e seducenti donne a uomini studiosi più attratti dai libri che dalle palestre. Se Scintilla si ritroverà ”da solo” tra i banchi di scuola, davanti a insegnanti “severissimi”, Elena Morali, ha invece già dimostrato di essere piuttosto a suo agio con gli strafalcioni.

In coppia con il “secchione” e laureato in Ingegneria informatica Fulvio De Giovanni, 12 anni fa è riuscita a conquistarsi il secondo posto dello show. Nata a Ponte San Pietro, un paesino della provincia di Bergamo, Elena fin da bambina sogna il mondo dello spettacolo, andando contro la volontà dei suoi genitori. Senza nessuna intenzione di rinunciare ai suoi sogni, compiuta la maggiore età, intraprende la strada dei concorsi di bellezza: partecipa a Miss Padania e si iscrive anche a Miss Universo. Nonostante non arrivino vittorie di fasce “che contano”, il nome di Elena Morali, comincia a circolare negli ambienti giusti ed è così che la Pupa e il Secchione l’accoglie nel cast.

Elena Morali e il gossip

Grazie a La Pupa e il Secchione, Elena Morali comincia a lavorare in altri show di successo di Mediaset, passando da Matricole, Meteore e arrivando a Chiambretti Night. Successivamente arriva Colorado, dove conosce proprio Gianluca “Scintilla” Fubelli. La loro storia d’amore comincia nel 2017, ma non è priva di colpi di scena, tanto che ad un certo punto, finisce su tutti i giornali di gossip. Durante la partecipazione a L’isola dei Famosi, Elena ha un flirt con Marco Ferri. Pentita al suo rientro in Italia, trova il perdono di Gianluca, ma poco dopo, quando inizia a lavorare con il produttore Daniele Di Lorenzo, scoppia nuovamente la crisi.

La showgirl finisce così su tutti i giornali di cronaca rosa per aver portato avanti per un anno e mezzo, due storie parallele: “Chiedo scusa ai genitori di Scintilla, chiedo scusa ai miei genitori. Chiedo scusa anche a te Barbara, ma non posso dire tutto.” – Diceva in diretta a Domenica Live nel gennaio del 2010 – “Se dico una cosa non va bene a uno, se ne dico un’altra non va bene all’altro. Oppure mia madre si incaz**, oppure gli avvocati mi dicono: “Sei matta? Ci sono delle procedure”. Io sono stata malissimo.” Oggi Elena Morali pare abbia trovato la stabilità in amore con l’ex di Nina Moric, Luigi Mario Favoloso. I due sono attivissimi sui social, dove si immortalano spesso e felici, durante i momenti di svago e relax.



