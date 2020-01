Elena Morali/ La verità su Scintilla e Daniele Di Lorenzo a Pomeriggio 5

Elena Morali torna nel salotto di Pomeriggio 5 per raccontare la verità sulla sua vita privata. La showgirl, tornata dalle vacanze trascorse alle Bahamas, ospite della prima puntata del 2020 del programma di Barbara D’Urso, racconta finalmente la verità sulla sua relazione con Gianluca Fubelli Scintilla e risponde alle dichiarazioni che Daniele Di Lorenzo, l’uomo con cui avrebbe avuto una storia durata quasi un anno, ha rilasciato lo scorso novembre a Pomeriggio 5. “La storia è durata un anno e qualche mese. È finita con una telefonata che mi ha fatto Elena una settimana fa, il 18 novembre, fatta in viva voce insieme a Gianluca che mi dava consigli su come dovevo comportarmi con lei. Una follia”, aveva raccontato Daniele Di Lorenzo a Barbara D’Urso: “Il problema era il lavoro: Elena e Scintilla funzionavano come coppia a Colorado, per cui ho accettato di rimanere in disparte. Nel frattempo abbiamo fatto viaggi insieme, tutti sapevano. Non ho mai fatto l’amante e mai lo accetterò”.

ELENA MORALI, CONFESSIONE A POMERIGGIO 5

Bellissime e rigenerata dalla splendida vacanza da cui è appena tornata, Elena Morali commenta per la prima volta le dichiarazioni rilasciate da Daniele Di Lorenzo a Pomeriggio 5. Elena, infatti, non ha mai commentato quanto dichiarato nelle scorse settimane da Di Lorenzo limitandosi a commentare su Instagram con le seguenti parole: “Oggi vengo a conoscenza di un’intervista mai fatta; è incredibile di quante false notizie circolino grazie ai giornali. Continuerò a non esprimermi perché è davvero un argomento che non mi interessa. Punto”, si era sfogata la Morali. Dopo essere rimasta in silenzio, però, Elena ha deciso di vuotare il sacco raccontando la verità nella trasmissione che si è occupata spetto della sua storia d’amore con Scintilla.

