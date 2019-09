Elena Morali lite in diretta con Francesco Fredella/ “Se amo Scintilla? Stai nel tuo”

Lite in diretta a Pomeriggio 5 nella puntata del 30 settembre tra Elena Morali e il giornalista Francesco Fredella, nuovo opinionista della trasmissione di Barbara D’Urso nella parte dedicata al gossip. Dopo settimane di rumors, Elena Morali ha raccontato la verità sui rumors sul presunto tradimento ai danni del fidanzato Gianluca Fubelli Scintilla. La Morali ha confermato di aver frequentato un’altra persona durante un periodo di crisi avuto con Scintilla con cui, però, ha deciso di riprovarci continuando, tuttavia, ad avere rapporti lavorativi con l’altra persona. Il racconto della Morali non convince Francesco Fredella che, in collegamento con lo studio, rivolge una serie di domande ad Elena al punto da farle perdere la pazienza. “Lo ami sì o no?”, chiede Fredella. “Io non vivo con una persona che non vivo a quest’età. Magari a 70 anni“, risponde Elena.

ELENA MORALI E FRANCESCO FREDELLA: LITE A POMERIGGIO 5 PER SCINTILLA

A scatenare la rabbia di Elena Morali, però, è la domanda successiva di Francesco Fredella che, di fronte alle parole della Morali che ha svelato di avere ancora dei rapporti lavorativi con la persona che ha frequentato durante la crisi con Scintilla, chiede: “quanto sono importanti per te l’amore e il lavoro?”. Una domanda che fa infuriare la Morali. “Guarda, io a te non rispondo perchè non ti conosco, mi hai già interrotta troppe volte. Rispondo a Barbara (D’Urso ndr) e non a te”, sbotta Elena. “Sono un giornalista, per quale motivo non rispondi alle domande di un giornalista?“, insiste Francesco Fredella. Nella discussione interviene così Barbara D’Urso facendo notare alla Morali di essere in un talk e che, in quanto tale, Fredella, da giornalista, ha tutto il diritto di farle delle domande. La Morali, così, decide di soddisfare la curiosità del giornalista: “Sono importanti sia il lavoro che l’amore perchè l’uno mi dà da mangiare e non faccio la mantenuta e l’altro fa parte della mia vita privata per farmi star bene”, conclude la Morali confermando di aver chiesto il parere di Scintilla prima di decidere di portare avanti i rapporti lavorativi con l’altra persona. “Cosa buttteresti dalla torre?”, chiede ancora Fredella. “Nessuna delle due e se a Scintilla non dà fastidio chi sei tu per dirmi che non posso fare entrambe le cose?, replica chiudendo l’argomento la Morali.

