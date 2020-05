Elena Morali “Luigi Favoloso e video revenge porn? Non mi ricatta!”/ Replica a Nina Moric da Barbara D’Urso

Pubblicità

Elena Morali attesa questa sera a Live Non è la D’Urso per un chiarimento definitivo sulla querelle con Nina Moric. La modella croata, ex fidanzata di Luigi Favoloso, aveva mosso accuse pesantissime nei confronti dell’imprenditore, alludendo anche ad una chiamata che avrebbe ricevuto da una Elena Morali spaventata. Una ricostruzione confusionaria da parte di Nina Moric, ma comunque sufficiente a scatenare una reazione da parte dell’attuale fidanzata di Luigi Favoloso. Così questa sera, insieme al suo compagno, sarà ospite da Barbara D’Urso per rispondere ad ogni attacco. Nello specifico Nina Moric aveva detto che Elena Morali era sostanzialmente sotto ricatto dell’uomo campano, che ovviamente ha smentito tutto la settimana scorsa con un intervento fugace.

Elena Morali vs Nina Moric a Live Non è la D’Urso

Non sarà un confronto diretto quello tra Elena Morali e Nina Moric a Live Non è la D’Urso, certo è che la fidanzata di Luigi Favoloso avrà da ridire su quanto affermato dalla croata nelle scorse settimane. Ci aveva già pensato Favoloso a smentire ogni accusa della Moric, ma questa sera probabilmente la Morali rincarerà la dose. La modella farà chiarezza sulla ricostruzione di Nina, che aveva aggiunto di essere al corrente di alcuni filmati molto intimi di Favoloso e la sua attuale compagna. Intanto sul suo profilo smentì categoricamente le accusa delle Moric “Non esiste nessun revenge porn, non mi è mai stato fatto, non sono sotto ricatto. Luigi non mi ricatta. Non mi interessa replicare e dirvi cosa penso”



