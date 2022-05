Elena Morali “Matrimonio con Luigi Favoloso? Era ora!”/ “Cominciavo a preoccuparmi…”

Archiviata, da qualche ora, l’esperienza del reality La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso su Italia 1, Elena Morali si prepara a organizzare le nozze con il suo Luigi Favoloso.

Ciao Elena, raccontaci com’è stato tornare a La Pupa e il Secchione Show?

“All’inizio, appena ho saputo di essere entrata nel cast, ho pensato: è un ruolo che conosco bene. Beh, mi sono sbagliata. Il format si è trasformato e dopo ben dodici anni, sono stati inseriti nuovi elementi. Soprattutto, con la maturità e il tempo ormai sono una Pupa, che molte cose le ha imparate. Sicuramente ho studiato, ma ho anche avuto la fortuna di avere accanto Aristide. È stato un percorso ricco di sorprese e tanti colpi di scena, come avete potuto vedere”.

Aristide Malnati dopo La Pupa e il Secchione/ "Ora Pechino Express con Elena Morali…"

Com’è andata la convivenza con gli altri partecipanti?

“Un’esperienza faticosa. Cercare di confrontarsi con dei ragazzi giovani, che di continuo per una cosa o l’altra avevano il pretesto di discutere è stato un periodo che ha messo a dura prova i miei nervi. In questo, Aristide devo dire che ha un aplomb incredibile”.

ELENA MORALI, PROPOSTA DI MATRIMONIO DI LUIGI FAVOLOSO IN DIRETTA/ Lei piange: "Si!"

Durante il reality, con chi hai legato di più?

“Sono sicuramente, anche per l’età, sono molto in sintonia con Mila Suarez, Mirko Gancitano, Aristide, sono persone tranquille, cui ho fatto un percorso e instaurato una bella sintonia”.

Aristide, in un’intervista dichiara, che saresti la compagna ideale per un altro reality, Pechino Express, cosa ne pensi?

“Sì, con Aristide potrebbe essere una bellissima esperienza, chissà, vediamo tutto può accadere. Sicuramente ho una buona base: amo viaggiare e l’avventura”.

Finalmente Luigi ha chiesto la tua mano in diretta, te lo aspettavi?

Elena Morali perde e abbandona lo studio de La Pupa e il Secchione/ D'Urso furiosa!

“Assolutamente no, mi ha spiazzata ed è stata una grande emozione. Poi, finalmente si è deciso, era ora!”.

Raccontaci com’è andata?

“Essendo all’interno della villa e non avendo nessun mezzo per comunicare con l’esterno, le notizie e le sorprese, come avete potuto vedere, le apprendevamo in diretta. Ero un po’ giù, perché non vedevo e non sentivo Luigi da un po’, inoltre, sapevo che era a casa con il Covid. Iniziavo a preoccuparmi del suo silenzio. Poi, tutti ricevevano sorprese e manifestazioni d’affetto io ero l’unica sempre senza, tranne l’aver visto mia sorella nella penultima puntata. Complice Barbara, durante la finale spunta la sorpresa: Luigi mi chiede di sposarlo con tanto di anello”.

State già preparando le nozze?

“Sì, abbiamo iniziato a prendere in considerazione alcune location e date. Luigi desidera sposarsi entro la fine dell’anno, quindi subito dopo l’estate, a settembre, ma ancora non abbiamo stabilito la data. Mentre, per il luogo stiamo valutando varie opzioni, tra cui la Toscana”.

Siete una coppia che ama i viaggi, quale sarà la meta della luna di miele?

“Bella domanda. Abbiamo un desiderio poter fare il giro del mondo, servono almeno tre mesi, ma sarebbe un’esperienza unica. Entrambi amiamo viaggiare e molte mete sono ispirate dal nonno di Luigi, un grande viaggiatore. Altra tappa, cui parliamo spesso è il Giappone”.

Quali sono i tuoi prossimi impegni?

“Al momento ho un paio di progetti che per scaramanzia non li rivelo. Sicuramente, con il mio team sto pensando, visto le numerose richieste, di aprire un canale YouTube, dove postare i video dei miei workout”.

(Mario Altomura)











© RIPRODUZIONE RISERVATA