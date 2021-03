Elena Morali “Niente ha più senso”/ “Scusate il mio silenzio ma..”

Elena Morali è in crisi ma questo non le vieta di pubblicizzare il suo percorso dietetico e nemmeno qualche vestito. Fatto sta che i fan erano preoccupati per il suo silenzio di questi giorni e così lei ha deciso di usare le storie per spiegare quello che è il suo stato d’animo. Dopo la rottura con Luigi Favoloso e tutto quello che è venuto a galla, sembra abbia un po’ minato l’equilibrio della bella starlette che poco fa è tornata sui social per scusarsi del suo silenzio ma confermando anche che tutto questo ha rovinato e cambiato quello che pensava fino a qualche tempo fa spiegando: “Niente ha più senso”. Poi continua il suo sfogo spiegando: “Tutto ciò che avevo non ha più senso, sono giorni in cui sto provando a rimettere insieme i pezzi”.

Elena Morali “Niente ha più senso”, lo sfogo social dopo giorni di silenzio

I fan sono preoccupati per lei e per il suo sguardo che sembra ormai spento e non solo per la fine della sua relazione con Luigi Favoloso ma anche per il doppio tradimento, o presunto tale, che l’ha devastata. Sembra che nella sua vita però il dolore per la perdita del suo compagno (e quasi marito se vogliamo) non sia il solo problema tant’è che lei stessa sui social poi spiega: “Ogni volta succede qualcosa di brutto. Se non mi sentite è perché ho bisogno di questo momento. Vi racconterò tutto non appena tornerà il sereno”. Con questo post quindi Elena Morali rimanda il discorso a tempi migliori, ma cos’altro le è successo dopo i fatti noti (grazie a Instagram e ai salotti di Barbara d’Urso)?



