Elena Morali nuda su Instagram/ “Quanto scandalo per un corpo: Tutti nasciamo così!”

Elena Morali si piazza nuda su Instagram. Uno scatto in bianco e nero, molto artistico e assolutamente soft, s’interroga proprio su questo aspetto. Anche per questo motivo, l’ex Pupa scrive a seguire: “Nudità. Quanto scandalo per un corpo nudo quando tutti noi nasciamo nudi e finiamo nudi”. Tra i commenti, poche critiche e molti complimenti: “Da donna posso dirti che Questo nudo non è volgare… È elegante … Ma tanto la gente giudicherà sempre e comunque…”. “Nessuno scandalo – scrive un estimatore – Sei semplicemente stupenda”, “Sei un capolavoro della natura”, aggiungono. Tanti apprezzamenti per la showgirl che, proprio di recente, ospite di Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5, ha svelato di essere in forte crisi con Scintilla, dopo avere intavolato una nuova relazione d’amore, e poi, essere tornata da lui. Un tira e molla che prosegue già da molto tempo. Ed infatti, se ben ricorderete, durante la presenza della Morali all’Isola dei Famosi, si parlava perfino di prossime nozze.

Elena Morali, fotografia tutta nuda per dimenticare il gossip?

Elena Morali invece, per scacciare il gossip e le sofferenze d’amore degli ultimi tempi, esorcizza tutto postando un nudo artistico su Instagram che colleziona molti like e un grande numero di commenti positivi dalla sua parte. Cosa ne penserà il comico Scintilla? Circa un paio di settimane addietro, la Morali ha specificato cosa sta succedendo con il suo fidanzato: “Meno di un anno fa, quando io e Scintilla abbiamo avuto i vari tira e molla, ho avuto una frequentazione con una persona che avevo già conosciuto ma poco. C’è stato questo periodo che l’ho frequentato senza però dire il nome a Gianluca che frequentava un’altra anche lui, ma è più riservato. Scintilla sa tutto e noi stiamo ancora insieme”. La showgirl ha interrotto la nuova frequentazione dopo poco tempo, ricominciando con il comico: “Scintilla sa tutto e a lui questo va bene…”. Barbara d’Urso, prima di salutarla le ha chiesto un “favore”: “Ti prego, fai chiarezza con i tuoi sentimenti e non farlo soffrire. Non lo merita, proprio perché come hai detto tu è un uomo di gran cuore!”.

