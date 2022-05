Elena Morali perde e abbandona lo studio de La Pupa e il Secchione/ D’Urso furiosa!

Non mancano drammi durante la finale de La Pupa e il Secchione show 2022. Il primo arriva subito dopo la prima sfida tra coppie, giocata tra Mila Suarez e Gianmarco Onestini da una parte e Aristide Malnati ed Elena Morali dall’altra. La vasca della cultura ha premiato questa volta Mila e Gianmarco, eliminando Elena e Aristide. La modella e influencer non ha preso bene questo esito, al punto tale da abbandonare lo studio. È Barbara D’Urso ad annunciarlo in studio, facendo notare la sua assenza nella postazione accanto ad Aristide: “Come vedete Elena non c’è perché ha lasciato lo studio. Ha preso il microfono, l’ha gettato via e se n’è andata! Diciamo allora che è poco sportiva”, ha tuonato, chiaramente infastidita, la conduttrice.

Elena Morali lascia lo studio, poi ritorna: “Ho avuto una crisi di pianto”

La finale è dunque proseguita per alcuni minuti, poi Barbara D’Urso ha ripreso l’argomento, annunciando il ritorno in studio di Elena Morali. La pupa ha così spiegato il motivo della sua scenata: “Ho avuto una crisi di pianto dovuta al fatto che io cerco, sapendo quanto è bravo Aristide, non dico di essere alla sua altezza ma ho cercato di imparare il più possibile e mi sono sentita davvero in colpa perché ho sbagliato la domanda sulla nascita di Napoleone e ho pensato di avergli rovinato una finale, un percorso”. A consolarla ci ha però pensato Aristide, additandosi le colpe dell’eliminazione.

