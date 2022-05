Elena Morali, proposta di matrimonio di Luigi Favoloso in diretta/ Tutto finto o si sposano? È polemica

Luigi Favoloso e la proposta di matrimonio in diretta per Elena Morali

Questa sera andrà in onda la finale della Pupa e il Secchione Show. In questa occasione è stata annunciata un’importante sorpresa per Elena Morali. La concorrente del reality di Italia Uno riceverà la proposta di matrimonio da parte di Luigi Favoloso. Si tratta di una reale sorpresa per l’attuale Pupa in coppia con Aristide Malnati che non sempre ha parlato bene del fidanzato. Anzi per sua stessa ammissione ci sono dei problemi di coppia, tanto che è stato questo uno dei motivi per cui la Morali ha litigato con Paola Caruso, prima che quest’ultima fosse squalificata. Non sappiamo se alla proposta di matrimonio, Elena Morali dirà di sì. In realtà, Elena Morali e Luigi Favoloso si sono già sposati un paio di anni fa a Zanzibar. Da indiscrezioni sembra che proprio Elena Morali si sia presa del tempo per dei problemi di coppia e di conseguenza non hanno mai ufficializzato la loro unione. C’è però chi insinua il dubbio che si tratti di una mossa per aumentare gli ascolti.

Nella puntata in cui Paola Caruso è entrata ufficialmente come concorrente del programma, c’è stata un’accesa discussione con a Elena Morali. Una discussione che sarebbe stata originata da Luigi Favoloso. sembra che la Caruso si sia incontrata con l’uomo, a insaputa della fidanzata, all’interno della casa dove i due convivono. A scoprirlo è stata la stessa Elena Morali che ha tappezzato, a insaputa del fidanzato, gli interni con decine di telecamere nascoste. Lei dice che lo ha fatto per i ladri, ma quando si ha timore di essere derubati le telecamere si posizionano al di fuori di casa e non dentro casa. Inoltre la Caruso ha puntato il dito contro la sua ex amica dicendo che alla fine a lui lo ha perdonato per quello che era successo mentre con lei non si è mai chiarita e non l’ha mai perdonata.

Nella serata di martedì 26 aprile, Barbara D’Urso manda in onda una clip in cui la sorella minore di Elena Morali le lascia un messaggio in cui le ricorda quanto le vuole bene, di come lei sia un punto di riferimento e racconta il forte amore che le lega. La Morali è molto commossa e, terminato il video, a sorpresa entra il studio la sorella, con cui Elena si scambia un lungo abbraccio. Le due sono felici di vedersi e il pubblico applaude il momento di forte emozione. Nel corso della diretta, la conduttrice mostra un video in cui emerge il bel legame che si è creato tra Elena e il secchione Aristide, che spende solo belle parole per la compagna, di cui sembra si stia invaghendo. L’uomo risulta ammaliato da lei, che apprezza molto il secchione, definito come un’anima pulita e rara da trovare. Entrambi parlano di un sentimento che sta nascendo e, nonostante Aristide rispetti il rapporto sentimentale che Elena ha al di fuori del programma, si dice molto preso dalla pupa.

Terminato il video, Barbara D’Urso chiede ad Aristide se si sia innamorato e il secchione dice che tra loro il legame è in crescita e che non si sa cosa può accadere. Dopo questi bei momenti, Elena deve però scontrarsi alla vasca di cultura con Mila poiché le due ragazze (insieme ai rispettivi secchioni, ossia Aristide e Gianmarco) sono risultate ultime in classifica. Barbara D’Urso fa entrare la vasca in studio e invita entrambe ad entrarvi: comincia lo scontro e la conduttrice pone delle domande inerenti all’acqua. A vincere è Elena. Di conseguenza, Mila e Gianmarco vanno direttamente in nomination. Durante le votazioni, Elena e Aristide danno il loro voto ad Alessio e Ilaria poiché sono la coppia meno coesa e perché, a detta del secchione, Alessio a volte è troppo irruente. Ricevono i voti di Denis e Annaclara, Emy e Alessandro e Valentina e Francesco. La coppia Aristide ed Elena è tra le più nominate, insieme a Ilarie e Alessio, e rischia di andare al Bagno di Cultura contro Maria Laura e Edoardo. I due vengono però salvati dai giudici ed accedono alla finale de La pupa e il secchione show, in onda martedì 3 maggio.











