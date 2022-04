Elena Morali/ Riuscirà a calmare i bollenti spiriti di Mummy a La Pupa e il Secchione?

Elena Morali è entrata a far parte del cast de La Pupa e il Secchione Show da poche settimane, è entrata infatti per sostituire Flavia Vento dopo l’abbandono del reality di quest’ultima. Dopo un periodo nello “Sgabuzzo” nella settimana tra la quinta e la sesta puntata ha finalmente potuto riposare nella suite in compagnia di Aristide, ma non è stata per lei una settimana semplicissima. Il suo secchione infatti ha tentato numerose volte di avvicinarsi eccessivamente, anche sotto le coperte.

Elena Morali discute con Barbara D'Urso?/ Cos'è successo a La Pupa e il Secchione

Le attenzioni di Mummy, come è stato soprannominato, sono apparse evidenti anche nella prova del riconoscimento tattile. Nel corso della sesta puntata la pupa si è comportata dignitosamente nello zucca quiz ma ha rischiato un paio di scivoloni, in senso letterale. Grazie alla sua esibizione di danza sexy ciociara, la bionda Elena è riuscita a conquistare i 5 punti bonus. Elena è una persona forte e determinata, gentile e sensibile. La sua permanenza in villa è “in pericolo” a causa delle affermazioni poco gradevoli che arrivano dall’esterno e del suo dubbio di eventuali problemi con il fidanzato all’esterno della villa.

Luigi Mario Favoloso sposa Elena Morali?/ Possibile proposta a La Pupa e il Secchione

Elena Morali, le critiche per gli interventi estetici

Elena Morali è una delle concorrenti più criticate all’esterno della villa de La Pupa e il Secchione Show. Numerosi i commenti sugli interventi estetici a cui si è sottoposta e i commenti malevoli sul suo aspetto tanto che si è parlato anche di bodyshaming. La concorrente si è sempre dimostrata collaborativa ed empatica, ha sottolineato, in alcune occasioni di non gradire l’eccessiva irruenza di Aristide ma è apparsa più imbarazzata dalla presenza delle telecamere che realmente infastidita. I progressi sono in ogni caso visibili e le probabilità di arrivare in finale sono in aumento, dopo aver superato il bagno di cultura contro Gianmarco e Mila.

Aristide Malnati, baci e toccatine a Elena Morali/ D'Urso stupita "Mani sulle tette!"

Occhi aperti per le prossime puntata per capire come si evolverà questa possibile love story. Riuscirà Elena a calmare i bollenti spiriti di Mummy o, al contrario, cederà al fascino della cultura e nascerà una relazione più profonda tra i due? Riuscirà Elena a tenersi stretto il suo secchione, insidiato dalla pupa insidiosa Maria Elena? Ricordiamo che nella sesta puntata Aristide ha rifiutato la pupa Emy sottolineando il suo legame con Elena.











© RIPRODUZIONE RISERVATA