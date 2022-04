Elena Morali vittima di bodyshaming a La pupa e il secchione / “Brutta e rifatta!”

Elena Morali protagonista a La pupa e il secchione: tutte contro di lei? Piovono critiche sull’aspetto della pupa

Elena Morali è vittima di bodyshaming a La pupa e il secchione 2022? Questo è l’interrogativo generale, dal momento che alla nuova nonché 4° diretta del format di Italia 1 -condotto da Barbara D’Urso- trapelano delle critiche che aspramente le colleghe concorrenti dello show muovono contro la biondissima influencer.

Elena Morali non sente odori e fugge da La Pupa e il Secchione/ "Ho avuto il Covid"

All’unanimità nella villa romana – tra i concorrenti in gioco a La pupa e il secchione show 2022- infatti, alcuni protagonisti perlopiù pupe tacciano Elena Morali di eccessivo ricorso ai ritocchini e di essere al contempo non proprio di bell’aspetto. “Elena è tutta rifatta, ha proprio esagerato con la chirurgia. E’ brutta!”, è l’esclamazione “incriminata” a cui si sarebbero lasciate andare alcune pupe e ripresa da 361magazine, che sta facendo discutere nel web e e che vede il pubblico tv accusare i protagonisti dello show di Italia 1 di muovere bodyshaming contro Elena Morali. Il che trapela in occasione della nuova puntata dello show datata 5 aprile 2022, ovvero la quarta puntata, con annessa reazione pubblica della diretta interessata. Come ha reagito Elena Morali alle malelingue? La biondissima fidanzata di Luigi Mario Favoloso -che in villa romana ha sfoggiato il suo corpo dalle curve perfette in un bikini succinto- è apparsa visibilmente provata per le parole critiche sul suo aspetto fisico ricevute in villa, per poi reagire con una contestazione.

Elena Morali non convince Luigi Favoloso/ "La pupa e il secchione? Rispetto al scelta ma..."

La pupa e il secchione show si difende al “bodyshaming” a La pupa e il secchione 2022

Nello specifico Elena Morali, con la voce rotta dalla collera e gli occhi visibilmente lucidi per il “bodyshaming” subito, ha quindi dichiarato: “Non capisco che male c’è, i soldi sono i miei e se voglio usarli per fare qualche ritocchino mi sembra lecito. Mi dispiace ma io sono questa e devo piacere a me stessa”. Insomma, la pupa tacciata di bruttezza e eccessivo ricorso ai ritocchini proprio non manda giù l’affronto delle colleghe in corsa a La pupa e il secchione show. E il suo percorso allo show di Barbara D’Urso, nel complesso, sta rivelandosi più che complicato per lei. Nel soggiorno di cui è protagonista alla villa romana dove soggiornano pupi e secchione, la pupa non ha fatto mistero di non sentire più gli odori né i sapori, in seguito al Coronavirus contratto di recente. Rispetto allo sfogo amaro della pupa, il secchione in gara in coppia con lei, Aristide Malnati, ha così sbottato, reduce dal ritiro di Flavia Vento: “Io credo di essere vittima della maledizione di Tutankhamon, prima Flavia e poi Elena… incrociate le dita quando mi vedete”. Nel frattempo il pubblico spettante a La pupa e il secchione show supporta Elena Morali, in studio: “Sei bellissima!”.

LEGGI ANCHE:

Luigi Favoloso contro il ritorno di Elena Morali a La pupa e il secchione?/ "Scelte…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA