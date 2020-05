Elena Morali Vs Taylor Mega/ “Una pu*tana! Ha dato il c*lo per un mio programma…”

Pubblicità

Scontro al vertice tra Elena Morali e Taylor Mega con la prima che ieri deve aver attraversato una giornata non molto facile. In molti pensano che ci sia qualcosa di strano e anche se gran parte è pronta a scommettere che sia tutto dovuto alla possibilità di tornare in tv con argomenti nuovi esaurito quello su Nina Moric, altri ancora hanno paura che ci sia dell’altro. In un primo momento Elena Morali ha pubblicato una storia in cui annunciava la rottura con Luigi Favolo per risolvere delle cose con Daniele (Di Lorenzo), poi, invece ha cancellato la storia e poco dopo è apparsa al fianco di Luigi Favoloso inveendo contro Taylor Mega e mettendo in mezzo sempre il produttore. Quest’ultimo, in tempi non sospetti, aveva parlato di Elena Morali come di una giovane donzella in pericolo pronta a fare la fine di Sara Tommasi affidandosi a persone sbagliare, cose che lei ha smentito. A quanto pare, però, la loro situazione è ancora in bilico e ieri la Morali lo ha messo in mezzo, insieme a Tony Effe, accusando Taylor Mega di “dare il c*lo” e “fare p*mp*ini” in cambio di soldi, lusso e la possibilità di tornare in tv.

Pubblicità

ELENA MORALI VS TAYLOR MEGA

In particolare, Elena Morali continua: “Quando ho parlato di escort non parlavo di Elena Morali ma di un’altra ragazza di cui non farò il nome. Questa ragazza è stata cacciata da Mediaset a calci in c*lo, ha fatto un reality ed è durata una settimana perché si fa qualunque sostanza… cosa ha fatto la p*ttana? Di scendere a Roma e firmare un contratto per un programma di Daniele.. dando il c*lo e la bocca si ottengono queste cose… so come va il mondo”. Secondo quando rivela la showgirl sembra che Daniele le abbia confermato che non darà mai un programma in mano alla Mega che non sa nemmeno parlare. Alla fine poi tira in mezzo Tony Effe al grido di: “Ma lo sai che quando la tua fidanzata va a Roma si sc*pa Di Lorenzo?”. Anche in questo caso le storie sono sparite e l’unica cosa che si trova questa mattina è la pubblicità alla sua intervista su un settimanale. La questione si sposterà in tv?



© RIPRODUZIONE RISERVATA