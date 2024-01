Elena Pietrantoni, chi è la Milf concorrente a Ciao Darwin 2023/ Scatenata in ‘A spasso nel tempo’: Bonolis…

Elena Pietrantoni, chi è la Milf concorrente a Ciao Darwin 2023 nella prova ‘A spasso nel tempo’

La prima puntata di Ciao Darwin del 2023 regala una surreale prova di ‘A spasso nel tempo’. A sfidarsi nella sesta puntata sono Milf e Teen, e a spiccare è proprio la concorrente della prima squadra: Elena Pietrantoni. La donna, vestita di rosa e dall’allegria prorompente, è letteralmente scatenata, al punto che più volte Paolo Bonolis è costretto ad intervenire per placare le due concorrenti e invitarle ad ascoltarlo. “Mi rivolgo ai parenti delle due: mi dispiace tantissimo, vi siamo vicini.”, sono le parole del conduttore esausto di fronte alle due concorrenti senza sosta.

Ciao Darwin 2023, 6a puntata: Milf Vs Teen/ Padre Natura e diretta: prova di coraggio tra pipistrelli e...

Poche sono le cosa che sappiamo di Elena Pietrantoni, non essendo un personaggio dello spettacolo o comunque noto. Dai social scopriamo che ha partecipato a ‘Miss Reginetta d’Italia Over’, classificandosi al secondo posto. In diretta ha poi tenuto a specificare di non essere rifatta ma “tutta naturale”. Intanto il web è pazzo di lei e chiede a gran voce di rivederla anche in qualche altra prova di questa puntata di Ciao Darwin 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA