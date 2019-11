Elena Proietti, arbitro donna picchiato in campo/ Video Le Iene: espulsa dall’Aia

Durante la puntata di questa sera de Le Iene, si tornerà a parlare della triste vicenda di Elena Proietti, l’arbitro donna picchiato da un giocatore con un pugno in faccia durante un incontro di prima categoria, e successivamente espulsa dalla federazione italiana dei direttori di gara. Il sito de Le Iene ha pubblicato un video dell’anteprima del servizio di questa sera, e nel filmato di anticipazione si vede l’inviato del programma di Italia Uno, Nicolò De Devitiis, intervistare brevemente proprio l’arbitro: “Dopo tutta la vicenda – spiega amareggiata – togliermi anche la tessera… Io credo che a livello etico e morale sia un’accanirsi su una persona”. De Devitiis ha chiesto quindi un’intervista al numero uno dell’Aia da dieci anni a questa parte, Marcello Nicchi, che ha cercato di motivare la decisione di togliere la tessa alla Proietti.

ELENA PROIETTI, IL CASO DELL’ARBITRO AGGREDITO ED ESPULSO: IL COMMENTO DI NICCHI

“Un arbitro può parlare degli affari suoi? Sì, sempre, questo va benissimo – spiega il capo dell’Associazione italiana arbitri – ma lei ha detto in quella circostanza che non era tutelata e questa è una bugia. Ci stiamo adoperando quotidianamente – ribatte Nicchi – c’è un osservatorio che segue che le sanzioni siano appropriate, siamo andati dal ministro degli interni. Quel giocatore che ha causato quel danno alla Proietti non dovrebbe più calcare un campo di calcio. Se tu tocchi un arbitro, non lo massacri, se tu lo tocchi, non giochi più a calcio. Oggi c’è una legge che potresti addirittura essere arrestato sul campo”. Sotto accusa sono finite le dichiarazioni che la stessa Elena Proietti aveva rilasciato un anno fa in televisione (l’episodio risale al 2014): “La federazione non mi ha tutelata – raccontava – l’unica cosa che mi hanno chiesto è stato il referto di gara per il giudice sportivo, mentre ero ancora in ospedale”. L’arbitro ha perso la vista dell’occhio destro e l’udito dal lato sinistro a seguito del pugno ricevuto. Scopriremo come è evoluta la vicenda nel servizio di questa sera: qui video dell’anticipazione.

